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味全龍公布保留名單 林政賢、曾柏融等6人不在內

2021/12/21 15:55
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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職味全龍隊不在60人保留名單球員共6人，牛塏曄、李宇翔先前已離隊，羅嘉仁轉任教練，另外歐耀宗、林政賢、曾柏融也不在保留名單中，但仍有機會受邀春訓，再決定是否續約。

中華職棒各隊昨天繳交60人保留名單，今天統一公布，味全龍隊60人保留名單滿額，不在保留名單球員共6人，捕手牛塏曄、投手李宇翔季中就已經離隊。

投手羅嘉仁今年7月接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術，也轉任教練，但之後仍有機會再以球員身分回到投手丘。

投手林政賢為2018年印尼雅加達亞運棒球代表隊國手，2019年季後被富邦悍將釋出、加盟味全龍隊，今年在一軍出賽11場（10場後援），沒有勝敗成績，防禦率10.47，表現並不理想。

投手曾柏融2019年選秀被味全龍隊指名，今年11月17日首度一軍亮相，後援投0.2局失掉4分責失分，防禦率54，也是目前為止一軍唯一1場出賽紀錄；歐耀宗2018年季後被中信兄弟釋出，2019年加入味全龍隊，今年沒有一軍出賽紀錄。

味全龍隊總教練葉君璋先前受訪曾表示，沒有放在保留名單中的選手，其他球隊可以自由接觸，若沒有其他球隊簽走，仍有機會受邀春訓，再視春訓表現談合約。（編輯：張雅淨）1101221

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