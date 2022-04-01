中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北1日電）中華職棒33年新球季將於明天在洲際棒球場登場，從今年開始中職改為固定季後賽制，5隊中要搶3個季後賽名額，本季各隊戰力有哪些亮點、又有哪些可望達成的紀錄呢？

中職本季推出季後賽新制，雖然仍維持上、下半季制，但採取「固定季後挑戰賽」，一定會有3隊進入季後賽。若上、下半季冠軍是不同隊伍，則全年勝率較低的季冠軍要先與季冠軍以外勝率最高的球隊打季後挑戰賽；若上、下半季冠軍是同隊，則全年勝率2、3名先打季後挑戰賽。在必須維持全年勝率的情況下，想必球季會更加精采。

今年是味全龍隊回歸中職後的第2個一軍球季，官辦熱身賽就打出4勝2敗、位居第1名的氣勢，要挑戰第2年就打進季後賽。味全本季最大亮點非前兄弟球員林智勝莫屬，他目前生涯累積289轟與現任味全打擊教練張泰山並列中職全壘打王，只要再1轟，就能在張泰山的見證下超越，並朝著史無前例的300轟邁進。

中華職棒33年球季2日將開打，轉戰味全龍隊的林智勝（圖）目前生涯累積289轟，與現任味全打擊教練張泰山並列中職全壘打王，只要再1轟，就能在張泰山見證下超越，並朝史無前例300轟邁進。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月1日

去年抱回總冠軍獎盃的中信兄弟，本季要挑戰2連霸，除了近幾年已經築起的中生代戰力，還有周思齊等老將帶領，以及江坤宇等年輕球員，本土戰力相當完整；外籍戰力除了王牌德保拉，還網羅前統一獅隊的泰迪，也找來捕手砲福來喜。可望達成紀錄部分，目前周思齊已經累積142支全壘打、92次盜壘成功，有望挑戰150轟、100盜；目前生涯84轟的詹子賢則要挑戰百轟。

去年在總冠軍戰落敗的統一獅隊，今年將繼續挑戰季後賽與冠軍寶座，本季網羅前富邦悍將球員胡金龍是最大亮點，38歲的胡金龍先前因群組留言風波被冷凍近2年，今年轉戰獅隊要證明身手仍在。此外，40歲資深投手潘威倫今年重回先發，要繼續挑戰中職史上第1人的150勝；終結者陳韻文目前累積115次救援成功，有望超越獅隊教頭林岳平的129次中職紀錄。

統一獅本季網羅前富邦悍將球員胡金龍為最大亮點。（中央社檔案照片）

曾締造過3連霸的桃猿隊，從樂天2020年接手球隊以來，連2季無法打進季後賽，本季請來3名日籍教練導入日式球風，包括古久保健二、西村彌、川岸強，目標就是要打進季後賽。目前累積118次救援成功的陳禹勳，本季也有望挑戰林岳平的紀錄；林泓育生涯累積188轟，可望成為中職第4名達成200轟的打者，打點目前915也有機會達成千打點里程碑。

本季富邦悍將由丘昌榮接下新任總教練，搭配新任首席教練黃泰龍，加上新任領隊林華韋，展現球隊新氣象，目標是自2018年以後再打進季後賽，並拚富邦接手後首座季冠軍和總冠軍。今年傷癒歸隊的重砲蔣智賢，生涯目前累積94發全壘打，可望在上半季就達成生涯百轟；陳鴻文本季雖定位先發，但距離生涯百救援僅剩2次。（編輯：戴光育）1110401