潘忠韋復出講評中職例行賽 預測季後賽球隊

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中華職棒富邦悍將隊主場開幕戰4月4日登場，也將是球評潘忠韋（右）抗癌復出首度講評中職例行賽，潘忠韋分析今年各隊戰力，看好統一獅、富邦悍將、中信兄弟拿下季後賽門票。（MOMOTV 75台提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月29日

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中華職棒富邦悍將主場開幕戰4月4日登場，也將是球評潘忠韋抗癌復出首度講評中職例行賽，潘忠韋分析今年中職各隊戰力，看好統一獅、富邦悍將、中信兄弟拿下季後賽門票。

球評潘忠韋2019年底被診斷罹患急性白血病，經過治療、2次骨髓移植，成功戰勝病魔，於2020年底出院，也重返轉播台，先後在徐生明少棒賽、中職自辦熱身賽復出講評。

MOMOTV今天發布新聞稿預告，今年富邦悍將隊主場開幕戰將於4月4日在新莊棒球場舉行，也將是球評潘忠韋首度復出講評中職例行賽。

潘忠韋預測今年統一獅、富邦悍將、中信兄弟有望搶下季後賽門票，也期待富邦悍將在新任總教練丘昌榮的帶領之下，打擊變得更主動、更具侵略性，可望展現截然不同的風貌。

潘忠韋分析今年各隊戰力，中信兄弟去年拿下總冠軍，今年目標2連霸，季末針對弱項補強，兩名頂級洋投德保拉、泰迪坐鎮先發輪值；去年指定打擊位置稍嫌薄弱，也特地網羅洋砲福來喜，不但可以分擔捕手的守備工作，也能串聯攻擊火力，只要兄弟維持完整的陣型，不要有意外的傷兵出現，連霸的難度不會太高。

潘忠韋表示，統一獅隊去年爭取連霸失利，今年洋將陣容補強也不輸人，不論是洋投或洋砲都很有經驗，原本一壘位置火力較薄弱，補強洋砲羅薩後，可望能帶來更多的全壘打產量；洋投方面，羅昂各國職棒資歷豐富，柯瑞也是有速度的投手，在中職相對吃香。重砲林安可季前受傷，總教練林岳平應該會嘗試右打者補上外野，克服去年恐左症的問題。

潘忠韋認為，樂天桃猿今年的看點在洋投，若有辦法發揮過往連霸時拿勝投及吃局數的能力，可減輕本土投手的負擔，今年洋投狂威的調整速度非常快，終結者豪勁的狀況也很好。中繼投手部分，則有去年表現很好的賴鴻誠及傷癒復出的朱俊祥，朱俊祥只要拿出霸氣，投球的實力不會輸其他有經驗的中繼投手。打擊則是桃猿隊的強項，包括林泓育、陳俊秀及朱育賢等中心打者的狀態都維持得不錯。

至於富邦悍將，潘忠韋點出洋砲霸帝士在熱身賽展現出不俗本領，面對速球可以強力拉打、變化球的應對也不錯。去年選秀狀元投手江少慶也值得期待，雖然今年在身體的調整稍微慢一點，但以他過去調整自己的能力，加上去年下半年已適應中職環境，相信在準備上會更精準。內野老將王勝偉加入，在熱身賽展現很好的打擊，守備維持一貫水準，搭配原本的游擊手李宗賢，等於買了雙保險。傷癒復出的投手郭俊麟，今年的步調已慢慢調整進入狀況、值得期待。

潘忠韋認為，去年第一年挑戰一軍例行賽的味全龍隊，是球季尾聲最強的球隊，今年可能有職棒二年級生會遇到撞牆期，但有類似經驗的隊友可以互相幫助走出低潮。今年大師兄林智勝加入龍隊，在春訓就已經展現價值，他在年輕選手面前做的所有事情，包含比賽中調整心態，以及自律的態度，都會讓所有年輕選手視為榜樣。（編輯：張雅淨）1110329