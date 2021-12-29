中職新球季111年4月2日開打 固定季後賽制3隊搶勝

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中華職棒明年新球季將在4月2日開打，由中信兄弟擔任主場迎戰統一獅隊。賽制則有重大變革，將採「固定季後賽」，每年有3隊可以打季後賽。圖為台中洲際棒球場。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中華職棒今天召開領隊會議，決議明年新球季將在4月2日開打，由中信兄弟擔任主場迎戰統一獅隊。此外，明年中職將採取固定季後賽制，半季冠軍中勝率較低者要先打季後賽。

中職會長蔡其昌今天在領隊會議結束後，接受媒體訪問時表示，中職明年球季將在4月2日開始，開幕戰由統一獅隊作客對戰主場中信兄弟。其他日程部分，下半季預計7月15日開始，明星賽在7月30日、31日舉行，季後賽暫定於10月29日至11月1日舉行，總冠軍賽則暫定11月5日開始。

中職的季後賽制明年有重大變革，將採「固定季後賽」，每年有3隊可以打季後賽，上、下半季冠軍中，勝率較低者將與扣除季冠軍的勝率最高隊伍先打季後賽，勝出者再與上、下半季冠軍中勝率較高者打總冠軍賽。

季後賽採取5戰3勝制，不過半季冠軍隊伍先取得1勝優勢，主場分配為「1、1、2」，半季冠軍有前1場和後2場主場優勢。總冠軍賽一樣採取7戰4勝制，不過相較於以往全年勝率較高者是在前2場、後2場安排主場；新制中，半季冠軍勝率較高者有5場主場優勢，分配為「2、2、3」，前2場及後3場安排主場。（編輯：張芷瑄）1101229