中職辦法修正 未列入保護名單者複數年舊約自動失效

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中職領隊會議29日修正60人契約保留名單辦法，未來球員未被放進保護名單仍可與其他球隊接觸，且舊合約自動失效。圖為有複數年合約在身的統一獅外野手唐肇廷（右）。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中華職棒今天召開領隊會議，針對60人契約保留名單辦法做修正，未來即使是有複數年合約在身的球員，若未被放進保護名單，仍可與其他球隊接觸，且舊合約自動失效。

統一獅隊20日繳交的60人契約保留名單中，有9人沒在保留名單中，其中投手林其緯、野手鄧志偉、黃恩賜和黃紹熙被釋出，另4人要持續談約；至於有複數年合約在身的外野手唐肇廷，則是球團技術性地將他放在保留名單外，引起議論。

中職領隊會議今天針對相關辦法做修正，中職會長蔡其昌表示，未來若球團沒有將複數年合約在身的球員放在60人名單中，其他隊仍可以跟該球員接觸，若與新球隊達成協議，則舊合約自動失效。

蔡其昌說：「不能讓球員權益受損，球團不保護他就要受這個風險，這樣比較符合60人名單的精神。」

另外，中職領隊會議也針對二軍選手個人獎項辦法做修正，以往投手的投球局數要符合球隊出賽數、打者打席數要是球隊出賽數的3.1倍，才會被列入排行榜。不過有鑑於在二軍出賽的選手變動大，不易達成這些門檻，因此調整到投手投球局數只要符合球隊出賽數的8成、打者打席數為球隊出賽數的2.7倍。（編輯：張芷瑄）1101229