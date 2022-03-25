總統接見中信兄弟 好奇舉頭三尺有威助稱號

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總統蔡英文（前左6）、副總統賴清德（前左7）25日下午接見2021年中華職棒總冠軍隊伍中信兄弟隊，會後與中職會長蔡其昌（前左5）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（前左4）、中信育樂股份有限公司副董事長高英傑（前左2）及球員等人合影留念。中央社記者張新偉攝 111年3月25日

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（中央社記者溫貴香、賴于榛台北25日電）總統蔡英文今天接見2021中華職棒總冠軍中信兄弟隊，提到總教練林威助，第一年帶隊就拿下總冠軍。總統說，林威助帶隊嚴謹，非常要求態度，所以有「舉頭三尺有威助」的稱號，她也想聽聽林威助領導團隊的心情。

總統蔡英文下午在總統府接見2021年中華職棒總冠軍中信兄弟隊，副總統賴清德陪同接見；她說，非常高興在總統府與大家見面，歡迎大家到總統府。

蔡總統表示，中信兄弟是她接見過第三支職棒總冠軍隊伍，「這次終於等到你們了」，這也說明台灣職棒的競爭很激烈。去年第一場台灣大賽她也到現場，當時就感受到黃衫軍的團結與氣勢，最後果然四連勝拿下睽違11年的總冠軍。

蔡總統恭喜林威助，第一年帶隊就拿下總冠軍，聽說總教練帶隊嚴謹，非常要求態度，所以有「舉頭三尺有威助」的稱號，等一下有機會也想聽聽總教練領導團隊的心情。

她提到，在黃衫軍的傳統中有傑出的教練、優秀的球員，尤其這幾年年輕球員的成長是讓球迷最高興的地方；像是隊長王威晨最近幫疫情指揮中心拍了一支防疫短片，期待新球季，大家可以落實防疫，讓球員可以放心打球，球迷可以安心看球。

她說，現場每一位都是人氣球員，還有紅到國外的「小翔」（中信兄弟吉祥物），總統問小翔會不會很熱呢？

總統也特別向暱稱「周董」的資深球員周思齊表達敬意，她說，周思齊不僅是超人氣球星，也剛卸下職棒工會理事長職務，長期推動職棒環境的進步，還成立獎學金帶頭回饋基層棒球；並說周思齊正在師大台史所就讀，想研究台灣棒球的歷史，這麼勤奮的斜槓人生，現場給予熱烈掌聲。

此外，總統表示，政府也放寬各級政府與公營事業投資職業運動的條件，還有球迷朋友這幾年都很關心棒球三支箭政策的進度，現在職棒第六隊台鋼集團已經遞交加盟意願書，聯盟也推動二軍與業餘的交流賽，增加賽事交流。

總統表示，相信職棒環境一定會愈來愈好，讓有心想加入棒球隊的學生及在打棒球的孩子都有更明確的夢想與目標，一起壯大台灣的棒球發展，這是對中職會長蔡其昌的期許，也是交給教育部與體育署的任務。

總統指出，中華職棒今年球季將在4月2日開打，希望大家可以踴躍進場看球，一起支持職棒。再一次恭喜黃衫軍拿下總冠軍，她知道中信兄弟的球迷人數非常多，也非常團結，連帶其他球隊遇到中信兄弟隊的時候也很團結，還稱呼為「爪爪」。

總統說，現場眾爪之中有一位喵喵（統一獅球迷）的副總統賴清德，雖然是獅迷，但想跟大家說話，請大家給賴副總統掌聲。

身為統一7-ELEVEn獅粉絲的副總統賴清德則說，很榮幸可以陪同總統接見中信兄弟隊，就球迷而言，最高榮譽就是年度總冠軍，雖然他是獅迷，還是要表達恭喜之意。

接著賴副總統話鋒一轉，他說，就內心來說，最強的球隊還是統一獅，只要統一獅傷兵不要太多、運氣不要太差，相信今年冠軍會是統一獅；他還向統一總教練林岳平呼籲，不要讓他這個獅迷很尷尬。

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立法院副院長、中華職棒會長蔡其昌致詞時則笑著請賴副總統別尷尬，因為身為中信兄弟球迷的他，去年也曾陪同統一7-ELEVEn獅到總統府來會見總統。

中職將於4月2日開打，蔡其昌說，球迷賴副總統的嗆聲氣氛能激起鬥志，讓大家進場看球、增加職棒收益，進而有資源把比賽辦得更精彩；因此他鼓勵大家互相嗆聲讓比賽更好看，但嗆聲是場外較勁，關鍵還是要回到球場上表現。（編輯：蘇志宗）1110325

總統蔡英文（圖）25日接見2021中華職棒總冠軍中信兄弟隊，蔡總統致詞表示，總教練林威助帶隊嚴謹，非常要求態度，所以有「舉頭三尺有威助」稱號，她也想聽聽林威助領導團隊的心情。中央社記者張新偉攝 111年3月25日

總統蔡英文（中）25日下午在總統府接見2021年中華職棒總冠軍隊伍中信兄弟隊，進入會場後逐一向球員致意。中央社記者張新偉攝 111年3月25日

總統蔡英文（右3）、副總統賴清德（右2）25日在總統府接見2021年中華職棒總冠軍隊伍中信兄弟隊，中職會長蔡其昌（左4）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（左3）與中國信託育樂股份有限公司副董事長高英傑（左1）等人陪同出席。中央社記者張新偉攝 111年3月25日

總統蔡英文（後中）25日下午在總統府接見2021年中華職棒總冠軍隊伍中信兄弟隊，向與會來賓致詞。中央社記者張新偉攝 111年3月25日

總統蔡英文25日下午在總統府接見2021年中華職棒總冠軍隊伍中信兄弟隊，蔡總統特別向暱稱「周董」的資深球員周思齊（中）表達敬意，她說，周思齊不僅是超人氣球星，也剛卸下職棒工會理事長職務，長期推動職棒環境進步，還成立獎學金帶頭回饋基層棒球。中央社記者張新偉攝 111年3月25日