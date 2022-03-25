蔡總統接見中信兄弟 林威助一進總統府就很緊張

（中央社記者楊啟芳台北25日電）總統蔡英文今天在總統府接見去年中華職棒總冠軍隊伍中信兄弟隊，兄弟總教練林威助表示，進到總統府時就感到很緊張，也感到很光榮，不過上台時仍是用背稿的方式致詞。

林威助接受媒體訪問時表示，本來在2006年台灣隊於杜哈亞運拿下金牌時，有機會進總統府接受表揚，不過當時他還效力阪神虎隊，因為回日本而錯過機會。林威助說：「這次是以教練的身分進總統府，感覺非常榮幸。」

林威助笑說，今天一進到總統府就開始有點緊張了，上台致詞時一開始想要看稿，但因為之前已經背過稿子，「就想說還是用自己的方式來呈現好了，不過緊張的程度還是滿大的，期待下一次可以舒緩一下自己的心情。」

蔡英文總統在致詞時，特別提到林威助帶兵非常要求態度，所以有「舉頭三尺有威助」的稱號。賴清德副總統在致詞時也提到，林威助之前在日職打拚時，賴副總統就非常關注他。對此林威助說：「其實有嚇一跳，但是非常開心，可以受到副總統的關注，這在職棒圈應該沒有幾個人是有的，所以很感到光榮。」

林威助上台致詞時表示，這座總冠軍得來不易，去年曾因疫情延賽了2個月，是非常漫長的1年，「3月中球季開打一路到12月初才拿下總冠軍，我們都不曾鬆懈，才能享受甜蜜的果實。」

林威助也指出，如同跟政府的防疫團隊一樣，有防疫團隊無時無刻在前線為台灣守住疫情，才能讓中職順利進行，「在去年總冠軍賽看到滿場球迷為我們加油吶喊，這在我們心中已經刻下美好的回憶，今年中信兄弟會朝著蟬聯的目標前進，展現出最好態度，團隊一心2連霸。」（編輯：吳協昌）1110325