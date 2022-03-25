中信兄弟進總統府 隊長王威晨盼再致詞10次

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總統蔡英文25日下午在總統府接見2021年中華職棒總冠軍隊伍中信兄弟隊，兄弟隊長王威晨（中）代表上台致詞，他受訪時表示覺得很榮耀，也笑說之後盼能再上台致詞10次。中央社記者張新偉攝 111年3月25日

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）總統蔡英文今天在總統府接見去年中華職棒總冠軍隊伍中信兄弟隊，隊長王威晨代表球員上台致詞，由於進總統府是總冠軍才有的榮耀，他笑說，以後希望可以再上台致詞10次。

王威晨今天代表球員上台致詞，他表示，「在這邊代表球員謝謝蔡總統邀請，更要謝謝防疫團隊無私付出，才能讓我們安心打球；也謝謝中信這個大家庭，所有長官、同事們，讓我們能夠穿著西裝在這邊跟大家相聚，今年我們會更努力挑戰2連霸，明年相約跟總統在這邊見面。」

王威晨接受媒體訪問時指出，其實一開始致詞時不會緊張，但中間有點忘詞時就開始緊張了。「我覺得很榮耀，可以代表球員跟總統、副總統講講話，真的是很榮耀、很開心，希望之後可以再講10次。」

兄弟先前經歷過「7年6亞」，總是打進總冠軍賽卻拿不到冠軍獎盃，尤其2020年更是輸給統一獅隊，看著獅隊進總統府。王威晨說：「一定很想進總統府，因為要進總統府前一定要先拿總冠軍，前年是統一獅進來，又是我們輸，希望往後都是我們進總統府。」

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副總統賴清德是「獅迷」，今天致詞時還開玩笑說接見隊伍是兄弟有點尷尬。對此，王威晨說，「我覺得很好啊，很有話題性，希望可以邀請副總統來看開幕戰，因為是我們對統一獅。」

王威晨致詞完後，他代表領受蔡總統致贈的運動背包紀念品，王威晨也代表致贈蔡總統全隊簽名大球；另外中信育樂副董事長高英傑也代表致贈蔡總統徽章、夾克及球衣。（編輯：戴光育）1110325