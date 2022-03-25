中信兄弟進總統府 洋投德保拉：蔡總統很親切

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）總統蔡英文今天在總統府接見去年中華職棒總冠軍隊伍中信兄弟隊，其中洋將象魔力、德保拉也有出席，德保拉表示，這是他第一次見到國家元首，覺得蔡總統非常和藹可親。

來自多明尼加的德保拉是第一次見到國家元首，他接受媒體訪問時說：「從來沒有過這種經驗，很開心可以來到總統府。」

被問到對總統蔡英文的印象，德保拉則說：「這是第一次看到蔡總統，覺得她是非常和藹可親的人，跟想像中不太一樣，很容易親近、很親切、很有美德的感覺。」

德保拉是近2年兄弟非常重要的投手戰力，不過近期因為腰部不適，調整進度較慢。對此德保拉表示，之前只是腰閃到，目前調整狀況還不錯，有在進度上，預計這個星期日（27日）會進牛棚丟球，下個星期就可以丟Live BP（實戰投打練習），如果身體健康允許，2週後就可以實戰。

被問到想不想再來一次總統府，德保拉說：「當然想再來，我們今年一定還會拿下總冠軍，還會再來總統府一次。」（編輯：陳政偉）1110325