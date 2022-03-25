周思齊生涯進過3次總統府 都是見不同總統

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2021年中華職棒總冠軍隊伍中信兄弟隊25日獲總統蔡英文接見，在總冠軍系列賽奪下MVP的詹子賢（左）為第2次進總統府，並與中職會長蔡其昌（右）在講台擺POSE拍照留念。中央社記者張新偉攝 111年3月25日

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）總統蔡英文今天在總統府接見去年中華職棒總冠軍隊伍中信兄弟隊，其中周思齊是生涯第3次進總統府，而且分別見了3任總統，他也笑說希望自己50歲時可以再來一次。

40歲的周思齊已經是第3次進總統府，他表示，第1次進總統府是2001年亞錦賽拿冠軍的時候，那時候自己還在念大學；第2次則是2013年WBC經典賽，再來就是這次進總統府。而且巧合的是，周思齊3次進總統府都是見不一樣的總統，分別是前總統陳水扁、馬英九，及現任總統蔡英文。

雖然已經進過3次總統府，不過周思齊笑說，今天還是會有點緊張，「因為維安還滿嚴格的，距離上次來總統府也很多年了，那時候維安沒有像現在那麼嚴格。」幾乎每隔10年就進一次總統府的他也笑說，希望50歲可以再來一次。

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投手李振昌則是第2次進總統府，上次是因為2006年台灣隊在杜哈亞運奪金，談到2次進總統府的感覺，他說：「一次是幫國家打的，一次是為自己的球隊、球迷打的，感覺不太一樣。」被問到想不想再奪一次冠軍、進總統府，他表示，「今年歸零了之後大家目標都一樣，5隊都想要拿冠軍，但希望還是我們。」

去年在總冠軍系列賽奪下MVP的詹子賢也是第2次進總統府，上次是2018年雅加達亞運時跟其他項目的台灣代表隊選手一起來，他笑說：「上次裡面擠太多人了，所以是站著，這次有椅子坐，但那次是穿運動服，這次穿西裝比較憋一點。」（編輯：謝雅竹）1110325

總統蔡英文25日下午接見2021年中華職棒總冠軍隊伍中信兄弟隊，其中投手李振昌（圖）是第2次進總統府，前一次是因為2006年台灣隊在杜哈亞運奪金，這次他則開心拿著總冠軍獎座在總統府內留影。中央社記者張新偉攝 111年3月25日

2021年中華職棒總冠軍隊伍中信兄弟隊25日下午獲總統蔡英文接見，其中資深球員周思齊（圖）已是生涯第3次進府，而且分別見了3任總統，他笑說，希望自己50歲時可以再來一次。中央社記者張新偉攝 111年3月25日