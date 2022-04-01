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中職新球季2日開打 各隊開季一軍名單出爐

2022/4/1 17:05（4/1 17:27 更新）
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即將開打的中華職棒1日公布各隊開季一軍名單。圖為去年11月30日在高雄澄清湖球場舉行的中華職棒總冠軍賽。（中央社檔案照片）
即將開打的中華職棒1日公布各隊開季一軍名單。圖為去年11月30日在高雄澄清湖球場舉行的中華職棒總冠軍賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北1日電）中華職棒即將於明天開打，今天公布各隊開季一軍名單，明天開幕戰的對戰組合隊伍最受關注，本季轉戰統一獅隊的胡金龍並沒有在名單中；中信兄弟則是沒有帶德保拉、陳子豪。

明天的開幕戰由中信兄弟對上統一獅隊，兄弟帶了24人包含2名洋將，洋將分別為明天先發投手泰迪及洋砲福來喜，野手王政順、岳政華都是生涯首度入選開季一軍名單。洋投德保拉因為春訓期間腰部不適調整不及，沒有在開季名單中；外野手陳子豪日前在打熱身賽守備時傷到右手，也沒有在名單中。

獅隊則是帶了25人包括洋砲羅薩，去年遭到樂天桃猿隊釋出的江國謙入選一軍，但另一名轉戰獅隊的吳丞哲沒有入列。因為獅隊在開季前出現了唐肇廷、林安可等傷兵，名單中帶了不少首度開季一軍的選手，包括劉予承、許哲晏、李丞齡、邱智呈等人。不過備受關注的胡金龍因為大腿不適，沒有入選開季一軍。

桃猿隊則是帶24人包含一名洋投豪勁，其中加入球隊第6年的投手萬昭清終於首度獲得開季一軍機會；外野手蔡鎮宇也成為開季名單中的黑馬。不過主力投手曾仁和、陳冠宇，以及主力打者廖健富、郭嚴文、朱育賢都暫時沒有列入一軍名單。

富邦悍將是5隊中唯一帶滿額27人的球隊，包括洋投范米特、洋砲霸帝士，去年季中才加入球隊的「岳家3兄弟」二哥岳少華成功擠進開季名單，與兄弟隊的岳東華、岳政華有望在場上碰頭；另外李建勳、李子強也是首度開季一軍。本季轉戰悍將的王勝偉、陽耀勳也都有入選。

味全龍隊則是帶25人包括洋投布里悍、伍鐸，調整不及的主力投手王維中、徐若熙都沒有在名單中；不過本季從兄弟轉戰味全的看板球星林智勝開季一軍出發，從桃猿轉戰味全的投手劉昱言也入選。由於今年是味全第2次一軍開季，林逸達、陳冠偉、張政禹、林孝程、張祐銘、邱辰等人都是首度開季一軍。（編輯：陳政偉）1110401

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