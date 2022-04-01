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中職開幕戰2日開打 兄弟推泰迪對決獅隊胡智為

2022/4/1 14:54
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（中央社記者楊啟芳台北1日電）中華職棒33年開幕戰即將於明天開打，在洲際棒球場由中信兄弟迎戰統一獅隊，兄弟推出前獅隊洋投泰迪先發，首戰就要對決老東家，獅隊則是派出胡智為擔任先發投手。

泰迪在前2年都效力獅隊，是獅隊在2020年奪冠的重要戰力之一，之前在例行賽總計出賽18場含16場先發，拿下12勝2敗，防禦率2.51。泰迪在去年季中表達要離開獅隊去替墨西哥隊打奧運，並在今年轉戰中信兄弟隊，讓兄弟洋投陣容如虎添翼。

兄弟陣中王牌洋投德保拉在春訓時腰部不適調整較慢，因此最後開幕戰由泰迪出線。由於獅隊總教練林岳平在今年春訓開訓時，曾喊出要「打敗泰迪」，結果泰迪在開幕戰就要對決前東家，也是一大話題。

有旅美經歷的胡智為則是在去年季中加入獅隊，去年在一軍出賽12場含11場先發，拿下4勝4敗，防禦率4.74。迎來第一個完整中職球季，胡智為在春訓調整狀況不錯，在3名開幕戰先發人選中（另有施子謙、江辰晏）脫穎而出，他在官辦熱身賽共出賽2場、投9局，防禦率2.00。（編輯：方沛清）1110401

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