統一獅簽下洋砲羅沙里歐 擁有美日韓豐富資歷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北6日電）中華職棒統一獅隊今天宣布簽下洋砲羅沙里歐（Wilin Rosario），他在大聯盟有447場出賽紀錄、轟出71發全壘打，且陸續效力過韓職、日職，擁有豐富資歷，即將於2月抵台報到。

獅隊近幾日積極補強戰力，先是宣布簽下前富邦悍將資深球員胡金龍，昨天再確定與去年勝投王布雷克續約，他預計2月中抵台報到，投入球隊春訓。獅隊今天再公布簽下外籍洋砲羅沙里歐，主要守備位置一壘，擁有美、日、韓職棒經驗，3個聯盟累計敲出149轟。

33歲的羅沙里歐於2011至2015年效力美職科羅拉多洛磯隊，大聯盟累積出賽447場，安打413支，全壘打71支，打擊率2成73；2016至2017年效力韓職韓華鷹隊，累積出賽246場，安打309支，全壘打70支，打擊率3成30；2018年效力日職阪神虎隊，累積出賽75場，安打68支，全壘打8支，打擊率2成42。

羅沙里歐在2019年回到美職小聯盟3A出賽，仍維持不錯成績，出賽105場，安打124支，全壘打20支，打擊率3成。獅隊球團表示，羅沙里歐預計今年2月抵台報到，期待能夠繳出亮眼成績，帶動獅子軍攻擊火力，強化打線。（編輯：張雅淨）1110106