悍將與新洋投艾思凱簽約 23歲就上過大聯盟

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中華職棒富邦悍將隊今天宣布，與新洋投艾思凱達成簽約共識，年僅26歲的他，在23歲時就上過大聯盟；此外，將擔任領隊的林華韋說，還有2名新洋投及洋砲巴蒂斯塔都接近談約完成。

年僅26歲的艾思凱（Luis Escobar）來自哥倫比亞，身高185公分、採用右手上肩投法。2013年以18歲菜鳥身分進入美職海盜隊小聯盟體系，持續以先發投手身分出賽累積經驗；並於2019年以23歲的年紀獲得升上大聯盟登板投球的機會，累計在美職繳出129場出賽、503.2局、33勝的成績。

艾思凱在2017年曾入選哥倫比亞國家隊參加第4屆世界棒球經典賽，是一名備受重視的年輕球員，可惜近年受疫情影響壓縮在美職出賽機會，2020年底轉往墨西哥冬季聯盟出賽維持手感。

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除了去年底已完成續約的優瑪外，悍將球團今天再公布第2名外籍戰力艾思凱，並且仍另持續與其他外籍球員進行合約細節洽談，今年將以4投1野的外援戰力迎接全新球季挑戰。

林華韋接受媒體訪問時表示，艾思凱目前還在墨西哥聯盟，預計2月到台灣，經過隔離之後就會投入球隊訓練；包括今天公布的艾思凱、之前已經確定的優瑪，目前確定的洋將有2名，另外還有2名新面孔投手，及洋砲巴蒂斯塔（Xavier Batista），都已接近談約完成；至於在悍將效力已久的羅力，林華韋說：「具體部分還在協商，持續有在談。」（編輯：張芷瑄）1110106