吳念庭將返回日本訓練 新球季盼更有競爭力

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旅日職棒球員吳念庭近期在台灣自主訓練並陪伴家人，5日出席110學年度高中木棒聯賽記者會，他表示下週將返回日本，隔離過後就要開始加入球隊訓練，以銜接正式春訓。中央社記者楊啟芳攝 111年1月5日

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）西武獅隊旅日球員吳念庭近期在台灣自主訓練並陪伴家人，不過將於下星期返回日本，隔離過後就要開始加入球隊訓練，以銜接上正式春訓，盼增加新球季自己的價值與競爭力。

吳念庭去年球季打出亮眼表現，他今天出席高中木棒聯賽記者會分享經驗，吳念庭的高中時期在平鎮高中就讀半年後，就到日本共生高校打球。他表示，在日本念高中時因為早上要上課，球隊練球時間不是很長，但練習時間結束後，選手都會補充大量自主訓練。

最近在台灣期間，吳念庭都在爸爸吳復連執教的球隊台北興富發隊，與體能教練一起自主訓練，「去年也是這個方式，有滿好的收穫，就延續去年模式，希望今年也有好的收穫。」除了訓練之外，吳念庭幾乎都在陪伴家人，今天才剛從台南回來，直呼吃到了最想念的美食「牛肉湯」。

吳念庭在下星期就要返回日本，先隔離2個星期之後，會先回球隊自主訓練，之後2月1日就會迎接正式春訓。由於吳念庭從高中時期就赴日求學，他指出，已經10幾年沒在台灣過年了，雖然今年農曆過年時間比較早，但仍錯過無法在台灣，有點可惜。

談到今年球季目標，吳念庭說：「還是要競爭，教練有說，全部人都可以去競爭每個位置，我就是每個位置都會守，去提升自己的價值，等教練要用你時就能馬上展現出實力。」（編輯：張雅淨）1110105