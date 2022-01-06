前悍將副領隊沈鈺傑披猿袍 將任樂天育成部主管

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中華職棒樂天桃猿隊今天宣布，邀請沈鈺傑擔任育成部主管，過去他在富邦悍將隊從球探、發展部主管擔任至副領隊，球團認為他有豐富經驗，盼他加入後協助球團規劃未來。

桃猿領隊浦韋青上午接受中央社記者訪問表示，主要是看中沈鈺傑曾是球員，退役後陸續擔任球探、行政及農場養成等身分，資歷相當完整。

至於桃猿隊陣中也有球探升任副領隊的藍天勇，浦韋青說，藍天勇在這方面很有經驗，但是（棒球）素人，沈鈺傑曾是球員，能讓制服組運作有更多面向，是不錯的補強。

他說，未來沈鈺傑工作方向會從育成著手，從教練團協調、球員訓練與追蹤、未來發展等會持續做。過去球隊沒特別獨立拉出育成部分，直到去年下半年才成立部門，也僅一名成員蒐集資料，沈鈺傑任主管後「會變得更專業、專精。」

40歲的沈鈺傑過去在11年球員生涯中，526場出賽拿下50勝45敗、68中繼與36救援成功，防禦率3.91。

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沈鈺傑退役後，在富邦悍將隊擔任球探工作，陸續擔任悍將的發展部主管，統整球探、情蒐等工作，並在去年升任悍將副領隊，以一與二軍戰力協調、農場與團隊戰力規劃補強、後勤團隊管理與國際交流為主要負責事務。

去年球季結束後，悍將進行行政人員及教練團改組，原領隊蔡承儒卸任，由林華韋接任新領隊，自今年2月起生效；沈鈺傑則轉任顧問，但去年12月31日悍將宣布沈鈺傑因個人因素請辭獲准，離開球隊。（編輯：戴光育）1110106