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首度披悍將戰袍露面 丘昌榮：是責任的開始

2021/12/24 17:03（12/24 19:33 更新）
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中華職棒富邦悍將隊24日召開教練團名單公布記者會，新任總教練丘昌榮（圖）首度身披悍將戰袍公開露面，他表示，穿上球衣就是責任的開始。中央社記者張新偉攝 110年12月24日
中華職棒富邦悍將隊24日召開教練團名單公布記者會，新任總教練丘昌榮（圖）首度身披悍將戰袍公開露面，他表示，穿上球衣就是責任的開始。中央社記者張新偉攝 110年12月24日
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（中央社記者楊啟芳新北24日電）中職富邦悍將今天召開教練團公布記者會，新任總教練丘昌榮首度身披悍將戰袍公開露面，他表示，穿上球衣就是責任的開始，希望打造一支有溫度、有靈魂的球隊，最重視溝通。

悍將10日就公布由前中信兄弟首席教練丘昌榮接任一軍教頭，今天在教練團公布記者會上首度公開露面，即將接任領隊的林華韋為丘昌榮披上悍將91號戰袍。

丘昌榮說，「心情上非常緊張，謝謝中信球團這幾年對我的栽培與照顧，也感謝富邦悍將願意給我這個機會與肯定，穿起這件球衣就是責任的開始，我也願意負起這些責任，帶領教練團球員一起努力，創造最好成績。」

來到一支新球隊，丘昌榮首先想先了解球員和球隊文化，他表示，有先看了一下整體球員的年紀分布，「大概是資深球員8、9個，中生代比較少，年輕接近40個，溝通是非常重要的環節，期待打造一支有溫度、球員有靈魂的球隊。」

重視內在的丘昌榮進一步說明，教練、球員天天見面，相處時間比自己的家人還多，「如果沒有一點關心或溫度，每天相處在一起會很辛苦，私底下想跟大家像家人一樣，也希望每個球員都有自己的靈魂，而不是一個口令一個動作，如果失去了靈魂很難站在高張力的場上。」

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悍將近幾年不時會有前旅外球員「不好管」的傳聞，對此丘昌榮表示，大家都是台灣人，不會給他們貼上旅外球員的標籤，希望用教學相長、互惠的方式溝通，「大家都是來這邊工作打球，先了解、觀察，才有辦法開處方，如果你釋出善意，才有辦法溝通。」

對於接任總教練第一年的目標，丘昌榮則說：「一定要把球賽打得精彩，這是每天的目標，也期許自己、這個團隊，可以拿到一個季冠軍，再朝總冠軍邁進。」（編輯：張芷瑄）1101224

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