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中國死囚腦死前遭活摘心臟 學者：手術室當刑場
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U18東岸聯盟平鎮季軍 高一徐紹予預約中心棒次

2022/4/5 12:01（4/5 12:51 更新）
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U18東岸聯盟棒球賽4強，平鎮高中5日不敵高雄市聯隊、拿下季軍，此次比賽高一打者徐紹予（前）表現不錯，教練團點名他之後將會站上中心棒次。中央社記者謝靜雯攝 111年4月5日
U18東岸聯盟棒球賽4強，平鎮高中5日不敵高雄市聯隊、拿下季軍，此次比賽高一打者徐紹予（前）表現不錯，教練團點名他之後將會站上中心棒次。中央社記者謝靜雯攝 111年4月5日
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（中央社記者謝靜雯台東5日電）U18東岸聯盟棒球賽4強，平鎮高中延長賽第8局被敲再見安打，以0比1不敵高雄市聯隊、拿下季軍；此次比賽高一打者徐紹予表現不錯，教練團點名他之後將會站上中心棒次。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽4強，平鎮高中先發投手黃保羅今天表現不差，直到延長賽第8局才被敲出再見安打失掉1分、吞下敗投。

平鎮總教練吳柏宏表示，今天兩隊打者都打得不好、是投手戰，高雄市聯隊先發投手李致霖快慢速差達30公里，對高中生打者掌握有難度，有提醒打者鎖定一種球路打就好，但學生球隊調整還是沒辦法這麼快。

吳柏宏點名高一打者徐紹予表現受期待，如果不看結果，此次出賽打擊內容都不錯，知道什麼時候該出棒、腦袋很聰明，而且很有企圖心，他也一直想要爭取出賽機會，有機會被選入玉山盃選拔賽名單內。

平鎮目前中心棒次都是高三球員，吳柏宏表示，高三球員畢業後，徐紹予應該會站上一壘、扛起中心棒次打者，他的力量大、是長打型球員。

徐紹予也很自律，上高中後減重約15公斤，他表示，體重太重負擔大，想辦法讓自己瘦下來，跑壘、移動速度也會比較快。

徐紹予自評此次表現還可以，不好的地方是壘上有人時沒有把分數送回來，好的地方是心臟變得比較大顆，對於可能要扛中心棒次不會有壓力，「很期待、也很興奮，如果教練把工作交給我，我就要去面對。」（編輯：張雅淨）1110405

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