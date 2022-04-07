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MLB開幕戰 球評：大谷的天使對戰太空人最有看頭

2022/4/7 13:46（4/8 14:03 更新）
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MLB 2022賽季7日開打，其中天使將在主場迎戰太空人，日本球星大谷翔平（圖）與左投巴爾德斯將在投手丘一決高下。（共同社）
MLB 2022賽季7日開打，其中天使將在主場迎戰太空人，日本球星大谷翔平（圖）與左投巴爾德斯將在投手丘一決高下。（共同社）
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（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB 2022賽季明天開打，其中天使將在主場迎戰太空人，美聯西區這兩大勁旅分別派出日本「二刀流」大谷翔平與左投巴爾德斯（Framber Valdez）在投手丘一決高下。

這是洛杉磯天使與休士頓太空人這兩支有著全聯盟頂尖球員的隊伍，首次在開幕日捉對廝殺。

2022年賽季維持162場例行賽賽程，以及12隊季後賽規模。

大谷與巴爾德斯的開幕日投手大戰，讓哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）專欄作家艾希沙（Mike Axisa）直呼是當天9場比賽中「最有看頭」的一戰。

艾希沙指出，大谷絕對是當天的明星。大谷是2021賽季美聯最有價值球員（MVP），投手方面防禦率3.18、156次三振；打擊上大谷也有46轟表現。艾希沙說，大谷手感發燙的時候，宰制全場。

至於巴爾德斯，艾希沙認為，他2021年134.2局的3.14防禦率成績了得，他的高轉速曲球轉向的方式不同於其他曲球，伸卡球和變速球球路也讓人嘆為觀止。總結下來，艾希沙認為大谷和巴爾德斯是全聯盟最值得一看的投手，因此名列他開幕日投手大戰排名之首。

這個賽季成績預測方面，哥倫比亞廣播公司體育網5人組成的專家團有4人看好多倫多藍鳥贏得美聯冠軍賽，3人預測洛杉磯道奇會奪得國聯冠軍。這5人專家團最後有3人認為道奇會贏得世界大賽，1人看準藍鳥，1人賭密爾瓦基釀酒人。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1110407

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