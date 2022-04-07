JHBL布農小坦克陳薇涵 率永仁勝景興進4強

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（中央社記者龍柏安台北7日電）身高168公分、體重79公斤的南市永仁後衛陳薇涵，是教練時超傑口中的萬能工具人，今天她拿下21分、12籃板，助球隊在JHBL決賽以80比46擊敗北市景興重返4強。

110學年度JHBL國中籃球聯賽決賽，今天在板橋體育館進行第2天賽事，男、女各8隊分成兩組循環，取分組前2晉級4強，稍晚女子組衛冕軍北市民族以84比51輕取北市陽明，在B組與永仁雙雙拉出2連勝，兩隊攜手提前晉級4強。

陳薇涵是來自高雄的布農族姑娘，擁有壯碩體型與全方位身手，小學主打中鋒的她，升上國中後則改打後衛，教練時超傑就透露，愛徒能從1號打到5號，堪稱是萬能工具人。

時超傑甚至給陳薇涵取了「小坦克」的封號，他解釋，「國小的時候陳薇涵可以一個人運過半場，直接殺上去得分，連男生都守不住她，就算未來升上高中，她也會是球隊的即戰力」。

對於教練幫她起的封號，陳薇涵渾然不知，對此她也無所謂，她透露，全家人除老媽外都會打球，平時三不五時還會和老爸單挑鬥牛，問她贏家是誰，她臭屁地說：「當然都是我。」

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陳薇涵今天攻下21分、12籃板，陣中另一名戰將蔡幸霏也繳出23分、23籃板的誇張數據，兩人合力在下半場鎖定戰局，拉出50比11攻勢擺脫對手。

永仁隊史共拿過10次JHBL女子組冠軍，去年卻受阻4強門外，今天提前晉級後，明天將與民族對決爭搶分組冠軍，陳薇涵表示，就算已經確定晉級，明天這一戰仍會全力以赴，就像她族名Tanivu（勤勞）所代表的含意一樣，不會因晉級就鬆懈。（編輯：方沛清）1110407