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PLG國王扳倒領航猿 成聯盟首支晉級季後賽球隊

2022/4/9 19:56
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（中央社記者龍柏安台北9日電）賽前就知道距PLG首張季後賽門票只剩一步之遙，新北國王全隊今天卯足全力，靠著全隊6人得分達到雙位數，客場95比85擊敗桃園領航猿率先晉級季後賽，並拉出7連勝。

P. LEAGUE+聯盟今天兩地開戰，新北國王下午成功踢館桃園領航猿，晚間新竹街口攻城獅則在主場以96比78痛擊福爾摩沙台新夢想家。

新北國王洋教頭萊恩（Ryan Marchand）賽後表示，雖然晉級季後賽對每支球隊來說都是大事，不過對一支新成軍的隊伍而言，意義格外不同，而賽前他告訴球員，贏球就能晉級，而令他滿意的是：「球員也把這個當成目標和動力。」

國王全能控衛李愷諺今天攻下並列全隊最高的16分、7籃板、5助攻與5抄截，他表示，以往碰上領航猿，第3節往往都是落後，不過今天他們在第4節加強防守，加上幾次成功的攻守轉換，才順利拿下勝利。

去年才剛成軍，如今竟成為聯盟首支晉級季後賽球隊，李愷諺表示，的確如教練而言，意義格外不同，但他強調，正因為他們是新軍，因此很多人不了解他們的能耐，「現在證明我們不僅有晉級季後賽的實力，甚至有機會挑戰總冠軍。」

領航猿代理總教練顏行書直言，面對聯盟排名第1的球隊，他們在防守策略的執行率需達9成以上、甚至完美，才有可能贏球，很可惜他們今天的防守執行率大概只有7成。（編輯：張芷瑄）1110409

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