T1林韋翰主場首秀寫紀錄 送16助攻率隊止3連敗

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（中央社記者龍柏安台北9日電）T1聯盟新北中信特攻控衛林韋翰今天首度在主場亮相，他全場攻下12分，另送出聯盟本土新高的16次助攻，率隊139比121擊敗桃園雲豹，終止球隊近來的3連敗。

台灣運彩xT1聯盟今天兩地開戰，新北中信特攻在主場輕取雲豹，稍晚主場應戰的台灣啤酒英熊，靠著洋將德古拉（Samuel Deguara）在延長賽最後1.2秒關鍵兩罰俱中，終場119比118險勝台中葳格太陽，並斬斷對手的4連勝。

林韋翰今天的主場首秀，也成了特攻隊史的紀錄之戰，除了他全場穿針引線送出最多的16次助攻，團隊合計締造聯盟單場最多42次助攻，此外特攻在第4節就轟下破紀錄的46分，且兩隊單節合拿87分，都是聯盟新猷。

以「助人為快樂之本」的林韋翰，賽後卻不居功，反而感謝隊友不但跑出空檔，也成功把握機會，他強調：「今天我們打出屬於我們的球風，包括快節奏攻擊、強悍防守搭配轉換快攻。」

特攻洋將馬龍（Marlon Johnson）今天也化身成全能戰士，他繳出41分、21籃板與11助攻，生涯首度締造「大三元」，而本土射手謝亞軒全場飆進6顆三分球，也攻下26分。

特攻總教練李逸驊對於球員表現讚不絕口，尤其團隊寫下聯盟單場助攻新高，「這是我們備戰季後賽最樂見的。」

特攻明天將在主場迎戰聯盟龍頭高雄全家海神，李逸驊強調，對手陣型和今天的雲豹截然不同，不過他希望能延續今天打出的團隊籃球，延續好的戰果。（編輯：張芷瑄）1110409