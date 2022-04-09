霸林爵8局無失分好投 助桃猿賞兄弟3連敗[影]

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中華職棒9日在樂天桃園球場進行例行賽事，樂天桃猿先發投手霸林爵（Ryan Bollinger）主投8局無失分，好投率隊終場以2比0擊敗中信兄弟隊。中央社記者張新偉攝 111年4月9日

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（中央社記者楊啟芳、張新偉桃園9日電）中職今天在樂天桃園球場的賽事，樂天桃猿先發投手霸林爵主投8局無失分，終場桃猿以2比0賞給中信兄弟3連敗。本季首場先發就有好表現，霸林爵賽後表示非常滿意。

前4局雙方都沒辦法攻下分數，直到5局下桃猿隊的林承飛轟出陽春全壘打，打破僵局，接著邱丹擊出的球造成對方三壘手失誤，陳晨威、林立再接連敲出安打，攻下1分，最終桃猿就以2比0奪勝，也讓兄弟吞下3連敗。

桃猿隊先發投手霸林爵用102球投滿8局，僅被敲出4支安打，沒有出現保送，送出7次三振，沒有失分，本季首場出賽就奪勝，獲選為單場MVP。賽後霸林爵接受媒體聯訪時表示，今天投球感覺非常好，「第一場可以投這樣很滿意，賽前該準備的準備好，自然就會有好事情發生。」

霸林爵指出，他本來想自請完投9局，不過和投手教練許銘傑討論過後，他們認為今天是第一場出賽，沒有必要冒著受傷的風險再投，就放心交給牛棚處理這場比賽；最後桃猿後援投手豪勁投1局也沒有失分，順利守成，拿下救援成功。

兄弟則是推出象魔力先發，用110球僅投5.2局，被敲5支安打，投2次保送、6次三振，失掉2分含1分責失，最後吞下敗投。（編輯：張芷瑄）1110409

影片來源：CPBL 中華職棒

中華職棒樂天桃猿隊9日在主場與中信兄弟隊交手，桃猿林立5局下半敲出二壘安打，帶1分打點，讓休息區隊友們興奮不已。中央社記者張新偉攝 111年4月9日

中華職棒9日在樂天桃園棒球場由中信兄弟隊與樂天桃猿隊交手，5局下，桃猿林承飛開轟帶1分打點，幫助球隊先馳得點。中央社記者張新偉攝 111年4月9日

中華職棒9日在樂天桃園棒球場進行中信兄弟與樂天桃猿隊的賽事，5局下，桃猿林立擊出右外野方向二壘安打，帶有1分打點。中央社記者張新偉攝 111年4月9日

中華職棒樂天桃猿隊9日在主場與中信兄弟隊交手，桃猿林承飛（右）5局轟出中外野方向全壘打，助隊先馳得點，回本壘後與教練擊掌致意。中央社記者張新偉攝 111年4月9日

中華職棒9日例行賽，在樂天桃園棒球場進行的是中信兄弟與樂天桃猿隊的賽事，共吸引9067名球迷進場觀戰。中央社記者張新偉攝 111年4月9日

中華職棒樂天桃猿隊9日在主場迎戰前來踢館的中信兄弟隊，適逢週末假日，共吸引9067名球迷進場觀戰，全力為支持球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 111年4月9日

中職樂天桃猿隊先發投手霸林爵（Ryan Bollinger）（中）9日主場先發，主投8局無失分，率隊以2比0賞給中信兄弟隊3連敗，賽後獲選單場MVP，與啦啦隊一起開心跳舞。中央社記者張新偉攝 111年4月9日

中職樂天桃猿先發投手霸林爵（Ryan Bollinger）9日主場出賽，先發主投8局無失分，好投表現讓桃猿成功賞給兄弟3連敗，賽後選手們在場中慶祝。中央社記者張新偉攝 111年4月9日

中華職棒9日在樂天桃園棒球場進行中信兄弟與樂天桃猿隊的賽事，桃猿專屬啦啦隊樂天女孩嗨跳開場舞，炒熱現場氣氛。中央社記者張新偉攝 111年4月9日

中華職棒9日在樂天桃園棒球場進行中信兄弟與樂天桃猿的比賽，桃猿啦啦隊樂天女孩新學妹宋宋（右）首次在球場應援，她說，很享受在球場應援的當下。中央社記者張新偉攝 111年4月9日

中華職棒樂天桃猿隊推出新企劃，邀請小小球員到樂天桃園球場擔任小小球僮，參與者呂昕橙（左）9日實際上場體驗第一線球場工作，為主審遞送比賽球。中央社記者張新偉攝 111年4月9日