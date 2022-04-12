林承飛選到保送擠回致勝分 樂天桃猿3連勝

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）中職統一獅隊今天與樂天桃猿隊交手，兩隊攻勢往來，桃猿隊9局靠著滿壘時林承飛選到保送擠回致勝分，以7比6拿下3連勝，獅隊中止近期3連勝，林承飛拿下單場MVP。

統一獅隊今天以澄清湖棒球場為主場迎戰樂天桃猿隊，桃猿隊林立首局首打席開轟，敲出個人中職生涯第2支首局首打席全壘打，也是中職第33支首局首打席全壘打；桃猿隊3局上靠著觸身球保送，成晉、陳俊秀接連安打取得2比0領先。

獅隊3局下靠著陳傑憲、林靖凱、接連安打追回1分，4局姚雨翔安打開啟攻勢，何恆佑安打推進，再靠著滾地球跑回追平分。

桃猿隊6局靠著失誤、林承飛二壘打、滾地球、邱丹安打，單局拿下2分，7局上再靠著保送、失誤、梁家榮、林承飛接連安打添分，取得6比2領先。

獅隊7局下追分，陳重廷、陳傑憲接連安打，潘武雄選到保送攻占滿壘，林子豪適時安打送回2分，靠著桃猿隊守備失誤跑回第5分、再靠著暴投跑回追平分。

桃猿9局上抓準獅隊後援投手邱浩鈞有狀況，2人出局後陳俊秀、藍寅倫接連安打，梁家榮選到保送攻占滿壘，滿壘時邱浩鈞對林承飛投出保送、送給對手超前分，獅隊9局下沒能再添分數、吞下敗仗。

桃猿隊野手林承飛今天單場4打數敲出2支安打，選到1次四壞保送，貢獻2分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：張芷瑄）1110412