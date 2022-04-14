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胡智為8局失1分繳出代表作 獅隊險勝味全

2022/4/14 22:33（4/14 22:46 更新）
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中華職棒統一獅隊先發投手胡智為14日主投8局，僅被敲出4支安打、失1分，繳出中職生涯代表作，也助隊以6比5擊敗味全龍隊。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月14日
中華職棒統一獅隊先發投手胡智為14日主投8局，僅被敲出4支安打、失1分，繳出中職生涯代表作，也助隊以6比5擊敗味全龍隊。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月14日
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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職今天在澄清湖棒球場的賽事，統一獅隊先發投手胡智為投8局只失1分，雖然9局上味全靠著李凱威轟3分砲，一度僅剩1分落後，不過最終獅隊還是以6比5擊敗味全龍。

胡智為此戰用96球投滿8局，是中職生涯最長投球局數，僅被敲出4支安打，其中包括2局上味全洋砲鈦龍的首轟，投1次保送、5次三振，只失掉1分，最後奪下本季首勝，也獲選為單場MVP，賽後胡智為與太太、同時也是啦啦隊女孩的艾璐同框跳舞慶祝。

獅隊打線部分，2局下陳鏞基選到保送後，邱智呈敲出二壘安打送回追平分；3局下林子豪、潘武雄都敲出二壘安打，攻下超前分；6局下陳鏞基、邱智呈敲安打後，陳重廷、陳傑憲都選到保送擠回1分，取得3比1領先。

7局下林岱安遭到觸身球、李丞齡代打敲安打，接著陳鏞基犧牲觸擊護送跑者到二、三壘，施冠宇再敲安打帶有2分打點；8局下陳傑憲敲二壘安打後，林靖凱遭到觸身球，林岱安犧牲短打後，李丞齡擊出高飛犧牲打得1分，獅隊取得6比1領先。

到了9局上味全展開反攻，吳東融、陳品捷、吉力吉撈．鞏冠接連敲安打得1分後，李凱威從劉軒荅手中轟出3分全壘打，僅剩1分落後，不過最後獅隊終結者陳韻文仍順利守成，獅隊以6比5擊敗味全，奪下2連勝。（編輯：管中維）1110414

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