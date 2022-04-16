霸林爵7局飆12次三振 壓制味全助桃猿奪勝

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職今天在天母棒球場的賽事，樂天桃猿先發投手霸林爵主投7局失1分，飆出12次三振，加上打線10支安打支援，最終桃猿以6比3擊敗味全龍，奪下2連勝，味全吞3連敗。

桃猿在4局上展開攻勢，林泓育選到保送後，馬傑森、藍寅倫都敲出安打，加上中外野手郭天信傳球失誤得2分，接著張閔勛短打強迫取分，造成投手布里悍守備失誤再攻下1分，取得3比0領先。

5局上成晉敲安打後，陳俊秀三壘安打送回1分，接著林泓育再擊出高飛犧牲打，為桃猿添1分；8局上桃猿的馬傑森、藍寅倫敲安打後，張閔勛再犧牲觸擊送回1分。

味全打線在4局下靠著保送及陳品捷、李凱威擊出內野安打，攻下1分；9局下2出局後發動反攻，張祐銘敲安打、蔣少宏獲保送、劉基鴻再敲安打形成滿壘，張政禹選到保送擠回1分，接著郭天信敲安打送回1分，不過郭天信在一壘遭到投手豪勁牽制成功，經過電視輔助判決後仍維持原判，最終桃猿以6比3奪勝。

桃猿先發投手霸林爵用106球投7局，僅被敲出4支安打，投1次保送，飆出12次三振，只失掉1分，奪下本季第2勝，獲選為單場MVP。談到霸林爵今天的表現，賽後桃猿總教練曾豪駒表示，「有延續上一場的好感覺，雖然中間有一點狀況，但都有控制下來，好球率也是滿高的。」

霸林爵單場飆出12次三振追平個人中職生涯紀錄，且是他第3度投出12K，他自認表現還可以，但還有一些小地方要進步，不過他說：「今天球隊贏球，是唯一在意的事情。」

霸林爵在4局下因為被擊出3支內野安打，遇到一點小亂流，不過最後只失1分，他指出，「棒球比賽就是這樣，有時候會遇到比較沒辦法掌控的事情，我能做的就是把節奏慢下來，給自己一些喘息空間，用比較穩定的心情去面對後面的打者。」（編輯：吳協昌）1110416