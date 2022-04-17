全國羽球團體賽甲組決賽 潘孟安送金牌巧克力打氣

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）111年全國羽球團體錦標賽在屏東登場，17日進行甲組決賽，世界球后戴資穎及奧運金牌雙打李洋、王齊麟分別領軍出戰。縣長潘孟安也出席，並贈送金牌巧克力及旅遊手冊。

全國羽球團體錦標賽，台灣5大球團來勢洶洶，合庫、土銀、中租、亞柏、台電等全國各地好手齊聚參賽，為爭取球團最高榮耀決戰南台灣，其中戴資穎代表合庫女團出賽，挑戰第21冠。屏東縣長潘孟安今天也出席賽事，並贈送屏東生產的金牌巧克力及旅遊手冊，讓選手感受南國多一度的熱情。

潘孟安接受媒體聯訪指出，羽球在戴資穎、麟洋配等運動好手帶動下已成為新國球運動，運動年齡層也向下扎根，縣府樂意全力支持。今年度全團賽選在國境之南，縣府提供全台最大、最適合舉辦羽球賽事的屏東縣立體育館，擁有寬敞空間，能鋪設10面場地，提供選手舒適的比賽環境。

潘孟安說，場內採取最高防疫規格，所有人員入場時出示已施打疫苗2劑且滿14天證明或是未施打疫苗2劑及未滿14天快篩陰性證明，配合實聯制、佩戴口罩、量測體溫的規定，並全面禁止飲食。（編輯：黃世雅）1110417