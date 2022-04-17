台北興富發隊7人確診 退出成棒春季聯賽

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）目前正在舉行的全國成棒甲組春季聯賽，參賽球隊台北興富發隊有7名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，今天確定退出賽事，其餘社會隊隊職員、工作人員已完成快篩、皆為陰性。

成棒甲組春季聯賽在高雄賽事，台北興富發隊球員昨日起床自覺喉嚨不適，快篩兩次、結果一次陽性、一次陰性，為保險起見與室友一同前往醫院採檢，後續確認這球員確診後，即由高雄市衛生局協助全隊進行PCR。

今天確定有另外6名確診者，除依相關規定進行後續處置與治療外，其餘檢測陰性球員皆已安排入住高雄防疫旅館。

中華民國棒球協會昨天緊急通知其餘9支社會隊進行快篩，包含高雄與屏東兩地球場工作人員全部快篩，目前各隊參賽隊職員以及工作人員均為陰性，協會也將密切注意各隊以及現場工作人員身體狀況、做滾動式調整。

興富發隊37名隊職員將待衛生局確認疫調足跡後釐清染疫過程，其餘檢測陰性球員將於高雄市防疫旅館中隔離10天後，始可外出。

成棒春季甲組聯賽為2022年杭州亞運會國手選拔賽，興富發隊後續賽程裁定，其餘賽程繼續完成，協會將密切注意疫情發展來調整比賽相關規定與作業。（編輯：李亨山）1110417