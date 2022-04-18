中華冰球隊土耳其4勝奪金晉級 創史上最佳戰績

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡17日專電）中華男子冰球隊赴土耳其參加世界冰球錦標賽第3級賽事，一路過關斬將取得3勝，今天更以5比2戰績奪金晉級，創隊史新猷。教練朗睿恩表示，從排名吊車尾到晉級，中華隊證明凡事都有可能。

中華男子冰球隊8日前往伊斯坦堡參加IIHF U18世界冰球錦標賽第3級賽事，11日首戰即遇到地主國，在取得第一分後氣勢如虹，一路輾壓土耳其，最終以8比3取得首勝。

當地商會、同鄉會及世華婦女會土耳其分會成員除了聲嘶力竭為冰球隊加油、與土耳其觀賽民眾比聲量外，特別準備鹹酥雞及珍珠奶茶等家鄉味為中華隊打氣。駐土耳其代表黃志揚也自安卡拉前來伊斯坦堡第一線力挺冰球隊。

小將們不負眾望，第2戰以4比0大勝墨西哥，第3戰以5比2擊敗以色列。球隊15日雖然不敵比利時，2比4落敗，但今天與勁敵冰島交手，一開場便以2比0取得領先。比賽進行至一半球場氨氣外洩，賽事不得不轉移至他處進行，中華隊仍維持勢頭，最終以5比2奪金，順利進入第2級賽事。

中華民國冰球協會國家隊教練朗睿恩（Ryan Lang）對中央社表示，「中華男子冰球隊選手、想法及態度都對了」，中華隊證明凡事都有可能。從冰球隊成立之初排名吊車尾，到今天一舉奪冠，這對每個人來說，都是很大的成就，更是創下中華男子冰球隊史上最佳戰績。球隊隊長文培安也直呼，奪冠就好像夢想成真一樣，這一刻一輩子也不會忘。

「讚啦！誰說亞熱帶國家不會打冰球」，黃志揚說，他第一場比賽專門從安卡拉趕到伊斯坦堡去幫台灣冰球小將加油，這也是他一生第一次現場看冰球比賽，雖然場地相當冰冷，但他與台灣僑胞的心情火熱，加油聲喊到「燒聲」，還是繼續忘情大喊。

他說，之後透過網路直播看比賽，內心仍是隨著每場賽事起伏而澎湃激盪，直到小將們過關斬將，勇奪金牌。「感謝這些奮戰不懈的台灣冰球少年們所帶給我們一次又一次的驚喜與感動。」

冰球協會領隊陳嘉琦說，第2級賽事明年舉行，地點於今年5或6月公布。（編輯：郭中翰）1110418