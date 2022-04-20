柯育民連2場先發蹲捕 林岳平對他有期待

中華職棒統一獅隊柯育民日前首度以捕手身分在一軍先發，敲出2支安打，20日再獲先發機會、打第8棒，他受訪時認為，自己守備還要加強。中央社記者楊啟芳攝 111年4月20日

（中央社記者楊啟芳桃園20日電）中職統一獅隊柯育民在17日首度以捕手身分在一軍先發，敲出2支安打，因此今天繼續獲得先發機會，獅隊教頭林岳平期待他成為3號捕手，柯育民則認為自己在守備方面還要加強。

24歲的柯育民在2019年季中選秀第4輪被獅隊選中，前幾年一軍出賽機會不多，不過今年在13日就升上一軍，並在17日首度被排入先發打序，從中信兄弟王牌洋投德保拉手中擊出1支內野安打、1支二壘安打，本來是單場MVP人選，不過後來獅隊遭追平。

獅隊今天對上桃猿，柯育民再度獲先發機會、打第8棒，賽前獅隊總教練林岳平表示，上一場柯育民打得不錯、守得也不錯，「就繼續試試看，刺激他一下，因為本來就是希望他今年可以變成第3號捕手。」林岳平指出，目前林岱安在攻擊方面還沒有發揮，所以有守備能力的林岱安會在比賽後段上場，有速度的陳重羽、柯育民則是先發。

柯育民剛進職棒時，在一軍游擊、外野都守過，唯獨沒有先發蹲捕過，因此17日的比賽是他一軍首度捕手先發，不過他今天說：「心情沒有很緊張，把握上場的機會、放膽去做，做錯了再檢討，打擊方面進來好球帶就積極揮棒。」不過柯育民認為自己守備還要加強，當天被許基宏盜壘時球沒有傳好。

柯育民從小就是擔任捕手，直到高二時才守游擊，剛進職棒時是工具人，不過從去年開始，他就開始專心練捕手，只有在外野缺人時才會去「客串」。（編輯：吳協昌）1110420