台灣拔河重新出發 世錦賽選拔月底登場

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（中央社記者龍柏安台北21日電）受COVID-19疫情影響，台灣女子500公斤級拔河代表隊去年無緣世錦賽，6連霸的霸業也遭中斷，在後疫情時代，拔協將在4月底舉辦室外拔河國手選拔賽，希望透過今年世錦賽重新出發。

2022世界室外拔河錦標賽將於9月在荷蘭登場，台灣將於4月29日起至5月1日，在台東關山鎮親水公園舉辦國手選拔賽，預計將選出11個量級的國手，盼能重振拔河王國的威名。

中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬表示，去年5月本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例攀升，全台實施3級警戒，不得群聚也導致選手無法正常集訓，也讓去年台灣缺席世錦賽台灣女子500公斤級，6連霸也被迫中斷。

如今全台疫情再次升溫，不過卓耀鵬強調，他非常感謝台東縣關山鎮長戴文達，不但全力配合防疫規定與政策，還提供這麼寬敞、舒適的比賽環境，他期盼今年荷蘭室外世錦賽成為台灣拔河再次開創下一次連霸的起點。

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今年7月恰逢世界運動會，台灣女子拔河代表隊將前往美國參加540公斤級賽事，由於比賽與世錦賽僅相隔2個月，是否會影響選手表現，對此卓耀鵬則強調：「我覺得影響應該不大。」

卓耀鵬說，去年室外拔河世錦賽台灣僅參加540公斤級，最後名列第4，主因在於受到疫情衝擊無法集訓，更沒有比賽刺激，如今在訓練正常的前提下，他相信2個月時間已夠選手調整、準備。（編輯：陳政偉）1110421