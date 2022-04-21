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高國慶史上第2年長野手 林靖凱先發守游擊

2022/4/21 19:34（4/21 20:21 更新）
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中職統一獅隊野手高國慶（圖）升上一軍，21日在樂天桃園棒球場出賽，以43歲又197天的出賽年紀，超越林仲秋成為中職史上第2老野手中央社記者張新偉攝 111年4月21日
中職統一獅隊野手高國慶（圖）升上一軍，21日在樂天桃園棒球場出賽，以43歲又197天的出賽年紀，超越林仲秋成為中職史上第2老野手中央社記者張新偉攝 111年4月21日
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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職統一獅隊今天做出較多異動，高國慶升上一軍，以43歲又197天的出賽年紀，超越林仲秋成為中職史上第2年長野手；獅隊也做出新嘗試，讓林靖凱先發守游擊。

獅隊作客桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，將今天的先發投手布雷克，以及野手高國慶、潘傑楷、吳桀睿升上一軍，並將郭阜林、何恆佑及許哲晏降下二軍，且剛升上一軍的高國慶、潘傑楷、吳桀睿都有先發出賽。

其中資深球員高國慶先發打第6棒、擔任一壘手，以43歲又197天的年紀出賽，超越林仲秋的43歲又175天記錄，成為中職史上第2年長出賽的野手，僅次於曾智偵的45歲又138天。

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談到出賽年紀超越林仲秋的第2老紀錄，高國慶接受媒體聯訪時表示，自己的生涯計畫是能打就繼續打，如果擔任教練反而可能會沒有自信，希望可以用自己的方式、用隊友的身分和其他選手分享經驗，「聊起來會比較有自信，因為我的個性就是這樣，所以還是能打就打」。

另外，獅隊安排原本的二壘手林靖凱守游擊，拿過金手套二壘手獎2連霸的林靖凱，去年整季都鎮守二壘，之前生涯在一軍只守過8場游擊，其中1場是昨天比賽後半段移防游擊，演出守備美技，今天就直接先發守游擊。（編輯：管中維）1110421

中職統一獅隊21日賽事安排原二壘手林靖凱守游擊，拿過金手套二壘手獎2連霸的林靖凱，去年整季都鎮守二壘，之前生涯在一軍只守過8場游擊，其中1場是20日比賽後半段移防游擊，演出守備美技，本日就直接先發守游擊。中央社記者張新偉攝 111年4月21日
中職統一獅隊21日賽事安排原二壘手林靖凱守游擊，拿過金手套二壘手獎2連霸的林靖凱，去年整季都鎮守二壘，之前生涯在一軍只守過8場游擊，其中1場是20日比賽後半段移防游擊，演出守備美技，本日就直接先發守游擊。中央社記者張新偉攝 111年4月21日
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