佐佐木朗希24日挑戰118年傳說紀錄 苦主又是歐力士

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日本職棒千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希24日先發將挑戰傳奇投手樹立的118年紀錄，苦主又是歐力士。（共同社）

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本職棒千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希，4月10日對歐力士投出日職睽違28年「完全比賽」，明天先發將挑戰傳奇投手樹立的118年紀錄，苦主又是歐力士。

佐佐木4月10日投出日職睽違28年的「完全比賽」，以20歲5個月的年紀改寫1960年投手嶋田源太郎20歲11個月的最年輕紀錄，且連續三振13名打者改寫高懸64年紀錄，單場總計飆出19K也追平日職紀錄。

雖然佐佐木17日先發對戰日本火腿隊，在投出8局完全比賽後退場，無緣挑戰連續兩場拿下完全比賽，卻因為連兩場比賽總計17局未讓打者敲出安打，改寫1948年真田重藏所締造的連續16局無安打紀錄，且這項紀錄接下來有可能再往上推升。

日本體育作家菊地慶剛今天撰文指出，佐佐木至今已投出連續17局無安打無失分的日職紀錄，明天對戰歐力士隊的比賽中，有機會挑戰118年來無人能及的美國職棒大聯盟MLB紀錄。

MLB傳奇投手賽揚（Cy Young）曾在1904年樹立118年無人匹敵的連續24局無安打無失分。

東京體育網報導，佐佐木24日作客歐力士隊主場先發，由於歐力士打線上次被佐佐木完全封鎖，24日能否雪恥備受關注。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110423