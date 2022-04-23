悍將滿壘打擊率0 丘總坦言要克服

中華職棒富邦悍將隊22日新莊主場賽事遭味全龍逆轉吞敗，賽後選手情緒低落。總教練丘昌榮23日受訪表示，如果表現不好還不在乎就無法接受，但看得出來大家都是很在乎的。圖為22日賽後悍將球員在場中向球迷鞠躬致意。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月23日

（中央社記者楊啟芳新北23日電）中職富邦悍將開季戰績不佳，昨天遭到逆轉，本來在9下攻占滿壘但無功而返，教頭丘昌榮今天表示，滿壘打擊確實是要克服的問題、要再努力，但看得出選手在乎是最重要的。

悍將昨天本來取得2比0領先，但9局上被味全龍反攻3分，最後落敗，目前戰績2勝9敗，仍是墊底。本來9局下悍將有反攻機會，一度攻占滿壘，不過最後陽耀勳、申皓瑋都被解決，無緣追平或逆轉，本季目前悍將打線在滿壘時的打擊率還是0。

談到一直以來滿壘打擊的問題，悍將總教練丘昌榮今天接受訪問時表示，「這就是我們需要去克服的，表現不好就是再努力，這個時候需要大家再堅定一點信念，每天都要很正面、樂觀地去面對。」但丘昌榮也指出，職業運動很現實，輸球沒有任何藉口，要靠自己去克服。

昨天比賽結束後，轉播單位拍到悍將的選手都情緒低落，陽耀勳還拿球衣遮住臉，引起是否難過落淚的討論。不過陽耀勳今天笑說，昨天賽後確實很難過，但只是拿衣服擦汗而已。丘昌榮則說：「如果表現不好還不在乎就無法接受，但看得出來大家都是很在乎的，我相信大家會愈來愈能頂得住壓力。」

悍將昨天在9下二、三壘有人時，推出林益全代打，但因為一壘空著被敬遠保送。針對這個調度，丘昌榮今天說明，昨天已經有先叫2名左打林益全、陽耀勳準備代打，當時確實有想到林益全被敬遠的可能，但考慮到陽耀勳腳程快，且打擊近況不差，只要有擊到球沒有被雙殺，就有機會追平，才會先讓林益全出來代打。（編輯：吳協昌）1110423