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士東單場50分 英熊仍不敵雲豹

2022/4/23 21:51
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（中央社記者龍柏安台北23日電）T1聯盟台灣啤酒英熊洋將士東今天轟下50分、13籃板，一度克服22分落後，沒想到在比賽結束前10.2秒球隊發生致命失誤，讓桃園雲豹以135比134險勝，並終止4連敗。

台灣運彩xT1聯盟今天共有2場比賽，下午先由桃園雲豹迎戰台灣啤酒英熊，傍晚再由台南台鋼獵鷹在主場面對高雄全家海神。

近來本土確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數極速攀升，雲豹主場的中原大學體育館也暫停開放，本週被迫轉戰台北和平籃球館，沒想到球隊也打出驚奇。

目前排在聯盟第5的雲豹，全力為季後挑戰賽門票衝刺，今天面對前段班的英熊，全場最多曾取得22分領先，不料下半場英熊展開反撲，甚至在第4節後來居上。

所幸雲豹洋將吉倫（John Gillon），在比賽結束前最後9.3秒抄截後快攻上籃，再次超前比分，加上蔣淯安最後出手落空，才讓雲豹驚濤駭浪之中留下勝利。

場上球員打得火熱，兩隊總經理情緒也高漲，此役包括雲豹總經理蘇翊傑與英熊總經理哈孝遠，紛紛因向裁判抱怨吹判尺度領到技術犯規，蘇翊傑更是在第4節最後7分09秒，領到第2次技術犯規遭驅逐出場。

讓英熊更難以接受的是，比賽末段計分板漏記了英熊的兩分，導致讀秒階段計分板上顯示落後3分，直到比賽結束後才修正相差1分，賽後蔣淯安也強調，球員在場上就只會注意計分板，分數的差距也會影響他們的出手選擇，當時他只能搶投三分。

英熊洋將士東（Diamond Stone）今天全場累計29投17中，轟下50分與13籃板，可惜未能協助球隊拿下勝利。

雲豹今天雖然贏球，追兵獵鷹今天也在主場以91比76，擊敗聯盟頭號種子高雄全家海神，拿下對戰首勝，勝場數也以6勝繼續和雲豹持平。（編輯：吳協昌）1110423

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