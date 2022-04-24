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國中後再度搭檔 林羿豪笑說：劉時豪都沒長高

2022/4/24 14:37（4/24 15:06 更新）
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投手林羿豪（左）今年改披味全龍隊球衣，與國中隊友劉時豪（前）再度同隊，23日睽違16年再度場上投捕搭檔，林羿豪笑說：「他都沒長高，但我們都胖了」。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月24日
投手林羿豪（左）今年改披味全龍隊球衣，與國中隊友劉時豪（前）再度同隊，23日睽違16年再度場上投捕搭檔，林羿豪笑說：「他都沒長高，但我們都胖了」。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月24日
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（中央社記者謝靜雯新北24日電）投手林羿豪今年改披味全龍隊球衣，與國中隊友劉時豪再度同隊，昨天睽違16年再度場上投捕搭檔，林羿豪直言感覺很熟悉，也笑說：「他都沒長高，但我們都胖了」。

林羿豪去年季後被富邦悍將隊釋出，今年改效力味全龍隊，林羿豪與捕手劉時豪是西苑國中青少棒隊友，昨天兩人轉隊後首度投捕搭檔出賽，林羿豪笑說，上一次搭檔應該已經是國三、謝國城盃青少棒賽。

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睽違16年再度搭擋，林羿豪感觸很多，有回到國中時的感覺，昨天搭配以劉時豪配球引導為主；林羿豪國中畢業後，就赴日本發展，以育成球員身分加盟巨人隊，也會跟隊友要球棒帶回台灣，「那是當時最高規格的球棒，日職不缺球棒，反正我也用不到，就帶回來給他們。」

昨天重回前東家主場新莊棒球場登板，林羿豪透露，有聽到球迷喊「老皮加油」，聽到的時候停了一下、平復心情，蠻感動的；林羿豪目前為止本季2場後援出賽，總計投2局無失分。（編輯：陳仁華）1110424

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