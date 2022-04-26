獅隊傷兵潮 蘇智傑選保守治療、林安可開始復健

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中職統一獅隊開季傷兵潮，總教練林岳平表示，外野手林安可已經開始復健，待兩手握力平衡就開始練打，下半季應該來得及。圖為林安可春訓畫面。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月26日

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職統一獅隊總教練林岳平談及傷兵潮說，外野手蘇智傑膝蓋傷勢選擇保守治療，每兩週照MRI觀察恢復狀況；外野手林安可開始復健，待兩手握力平衡就開始練打，應趕得及下半季。

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊開季傷兵不斷，季前林安可右手手掌鉤狀骨斷裂骨折動刀，開季蘇智傑自打球造成右膝髕骨骨裂，上週外野手胡金龍又因跑壘左後大腿拉傷下二軍。

林岳平今天表示，蘇智傑選擇不開刀，預計需休息4個月，每兩週要回醫院照MRI（核磁共振檢查），確認復原狀況，這兩週主要是固定、完全休息，預計月底回診，但如果保守治療效果不好，最後可能還是要動刀。

林安可部分，林岳平說，目前已開始肌力復健，兩手握力還沒平衡，需差不多平衡後才可開始輕輕練打，預計再2個月。

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目前在一軍的野手身上也有小傷，林岳平表示，老將潘武雄身體狀態本來就非百分百，野手陳鏞基、投手潘威倫的腰也不舒服；林岳平苦笑說，傷兵多讓老將沒喘息機會，「受傷都有連帶關係，目前老將最健康的只剩高國慶。」

至於洋砲羅薩（Wilin Rosario）跑壘腳拉傷、12日下二軍休息；林岳平說，羅薩拉傷的地方還在血腫，本來預期本週歸隊，但現在還不能跑步、衝刺，下週再看狀況，說不準歸隊時間。（編輯：李明宗）1110426