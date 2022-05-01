陳柏毓先發投滿5局無關勝敗 鄭宗哲敲1安

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）旅美匹茲堡海盜隊1A投手陳柏毓、野手鄭宗哲今天同場出賽，陳柏毓先發投5局飆7次三振、無責失分，無關勝敗，鄭宗哲單場4打數敲1支安打，有1得分，海盜隊以5比4擊敗藍鳥隊。

美國職棒小聯盟1A海盜隊與多倫多藍鳥隊交手，海盜隊派出台灣投手陳柏毓先發，陳柏毓開賽稍微有狀況，先投出四壞保送，隊友守備也沒有幫忙，失誤讓對手攻佔得點圈，1人出局後陳柏毓被敲安打失掉1分，接著讓打者敲出雙殺打、沒有多掉分數。

陳柏毓2局回穩、越投越順，連抓12個出局數，完成5局投球任務，從2局開始就沒再讓對手上到壘包，5局投完球隊3比1領先時退場。

海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打3棒、守游擊，1局敲出左外野方向飛球出局，3局吞下三振，5局敲出安打，7局敲出內野滾地球，靠著野手選擇上壘，再靠著隊友攻勢延續、幫助球隊跑回分數。

陳柏毓總計用69球投5局，僅被敲出1支安打，投出7次三振，失掉1分（非責失分），為目前為止本季最長投球局數，球隊領先時退場，但牛棚沒能穩守，一度讓對手超前比分，球隊後半段追分拿勝，陳柏毓無關勝敗，賽後防禦率3.24。

鄭宗哲總計4打數敲出1支安打，吞下1次三振，有1得分，賽後打擊率2成76。（編輯：管中維）1110501