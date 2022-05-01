疫情燒進職籃 T1桃園雲豹5名隊職員確診

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職籃T1聯盟桃園雲豹今天賽前傳出5名隊職員快篩異常，雲豹球團晚間表示，PCR結果出爐，5人皆呈陽性，全隊已赴醫院採檢，結果最快明天中午前出爐。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，超級籃球聯賽（SBL）、女子超級籃球聯賽（WSBL）在傳出有球員染疫後，賽季相繼喊卡；而近期T1聯盟台灣啤酒英熊同樣有球員確診，P. LEAGUE+則傳出台北富邦勇士球員林書緯PCR採檢陽性，目前兩職籃賽季仍正常進行。

雲豹今天在主場中原大學體育館迎戰高雄全家海神，雲豹儘管賽前登錄9名球員，但最終僅7人出賽，以117比137敗下陣來。

雲豹賽後突然發布新聞稿表示，賽前全隊進行例行賽前快篩檢測，有5名隊職員呈現陽性反應，為求謹慎，全隊再使用其它品牌快篩試劑進行2次檢測時，則是全隊陰性，但球團依舊安排5人至醫院進行PCR檢測，賽後PCR結果出爐，5人皆呈現陽性，已同步通知聯盟與高雄全家海神。

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球團表示，依照聯盟4月29日臨時總經理會議決議，在24小時內快篩結果陰性、且全隊可出賽人數超過8人時需正常出賽，因此球團需遵守聯盟指引，在PCR檢測結果出爐前，必須按照既定賽程出賽，因此才會以7人打全場。而賽後約今晚9時，醫院也把PCR結果告知球隊，確認5人皆確診，包括4名球員和1名職員。

球團指出，球隊賽後立刻召集全隊赴醫院進行PCR檢測，最快結果要等到明天中午前才會出爐，在這期間雲豹所有球員將進行最完善防護，採取1人1室隔離方式，等待結果出爐，相關防疫規定也將依照聯盟指引進行。（編輯：張雅淨）1110501