受方莞靈激勵 霸澤昂．依邦全大運舉重3破全國

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）受「舉重精靈」方莞靈在東京奧運奪第4名激勵，國立體大霸澤昂．依邦重拾信心，降級參加全大運女子舉重49公斤級，抓舉87公斤、挺舉110公斤、總和197公斤3破全國紀錄摘金。

由國立體大舉辦的111年全國大專校院運動會，今天展開舉重項目賽事，方莞靈缺席女子49公斤級賽事，教練陳葦綾賽後證實，方莞靈5月3日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），全隊隨後緊急快篩，目前方莞靈先返家休養。

代表國立體大參賽的排灣族好手霸澤昂．依邦歷經腰傷，今天睽違3年，從原先55公斤降級挑戰49公斤級，由於在主場熟悉的環境出賽，讓她心情更放鬆，以抓舉87公斤、挺舉110公斤、總和197公斤摘金，3項均刷新全國紀錄，並一舉達到亞運標。

陳葦綾表示，霸澤昂．依邦先前受腰傷所擾，一度失去信心，但看到方莞靈去年東京奧運女子49公斤級以抓舉80公斤、挺舉101公斤，總和181公斤，名列第4，大受激勵，也自認能達到相同成績，在溝通與調整飲食後，今天發揮實力。

談到降體重參賽，霸澤昂．依邦透露，主要因為評估自身體重沒有相差大多，加上亞運49公斤級相對容易達標，但未來仍要努力維持成績、不要下滑。

面對9月杭州亞運延期，霸澤昂．依邦抱持平常心，「只是延期，就準備好等它而已」，她表示，之後體重將維持50、51公斤，不會刻意再減重，待亞運前再降回49公斤。

不過，霸澤昂．依邦降級參賽後，將與同是國立體大的方莞靈形成競爭，她正面看待彼此競爭關係，「就互相拚啦」，並期待之後有機會參加2024年巴黎奧運，希望能獲得好成績。（編輯：管中維）1110508