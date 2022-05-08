莊沐倫單日2破全國紀錄 全大運50公尺仰式摘金

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台北市立大學游泳好手莊沐倫今天在111年全國大專校院運動會50公尺仰式預賽先以25秒63成績，打破全國紀錄，並在決賽游出25秒47，拿下金牌，再將全國紀錄往前推進。

莊沐倫去年全國運動會50公尺仰式決賽曾游出25秒65，改寫全國紀錄，這次代表台北市立大學出征在國立體大舉行的全大運，昨天先在公開男生組200公尺仰式決賽添得金牌。

莊沐倫今天在50公尺仰式亮相，預賽以25秒63晉級決賽，刷新全國紀錄，下午決賽繼續改寫全國紀錄，繳出25秒47成績，拿下金牌，不僅單日兩度打破全國紀錄，還一舉達到杭州亞運參賽標準25秒53。

莊沐倫稍作休息後，在公開男生組4*200公尺自由式接力決賽上陣，與台北市立大學隊友華啟宸、洪本翰、楊宇翔聯手，以7分44秒09再添1金。

另外，東京奧運國手王星皓這次全大運代表台灣體大出賽，今天在公開男生組200公尺混合式預賽繳出2分5秒40成績，輕鬆晉級，決賽再以2分1秒13摘金。（編輯：張雅淨）1110508

台北市立大學游泳好手莊沐倫。（中央社檔案照片）