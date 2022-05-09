哈登31分恩比德雙十 76人季後賽扳平熱火[影]

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（中央社費城8日綜合外電報導）76人今天在哈登砍進31分、恩比德繳出「雙十」成績的聯手帶領下，成功壓制熱火，終場以116比108在主場留下勝利，在季後賽次輪與熱火戰成2比2平手。

美國職籃NBA季後賽次輪，東區龍頭邁阿密熱火打完3場比賽後，以2比1領先第4種子費城76人。

今天繼續在76人主場進行的系列賽第4戰，兩隊開打後便不斷拉鋸，76人靠恩比德（Joel Embiid）單節砍進15分、並在首節結束前8.4秒兩罰俱中，以30比28領先熱火。

次節哈登（James Harden）包括三分球兩投全進在內，4次出手命中3球，加上6罰5中，一共砍下13分，76人在他的帶領下，在上半場打完後，以64比56保持領先。

下半場的比賽，熱火在巴特勒（Jimmy Butler）單節砍進17分的帶領下，將比分追近，但76人在3節打完後，仍以89比85領先。

末節76人打出12比2開局，以101比87再將領先拉開。此時熱火一波12比3攻勢，將分差縮小到剩下5分。兩隊一陣拉鋸後，76人最終以8分險勝。

哈登此役攻下76人全隊最高的31分，並有9助攻、7籃板進帳，恩比德有24分、11籃板的「雙十」成績，馬克西（Tyrese Maxey）、哈里斯（Tobias Harris）分別攻下18分、13分，葛林（Danny Green）和替補的尼安（Georges Niang）分別獲得11分、10分。

熱火的巴特勒轟下全場最高40分，阿德巴約（Bam Adebayo）貢獻21分，板凳出發的歐拉迪波（Victor Oladipo）、赫洛（Tyler Herro）分別拿下15分、11分。

76人此役獲勝，在系列賽扳成2比2平手，接下來雙方將於10日（台灣時間11日）在熱火主場進行系列賽的第5戰中，爭搶「聽牌」優勢。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110509