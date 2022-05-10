NBA季後賽柯瑞關鍵8罰全中 率勇士擒灰熊先聽牌

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）美國職籃NBA金州勇士隊主帥柯爾今天確診缺陣，團隊仍克服決勝節12分落後，由柯瑞單場32分領軍，包括關鍵時刻8罰全中，以101比98氣走曼菲斯灰熊隊，季後賽次輪以3比1聽牌。

勇士前一戰團隊轟下142分，大勝灰熊30分；季後賽次輪前3戰打完，勇士以2比1領先。2隊系列賽激烈肢體碰撞不斷，勇士隊培頓（Gary Payton II）第2戰傷退後持續缺陣，灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）因右膝酸痛，高掛免戰牌。

勇士今天在主場打第4戰力拚聽牌，但主帥柯爾（Steve Kerr）賽前傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢陽性的消息，由助理教練布朗（Mike Brown）暫代兵符。

灰熊首節以24比20領先；勇士第2節才打到一半，團隊已出現10次失誤，加上外線手感低迷，前15投全數落空，直到波特（Otto Porter Jr.）在上半場結束前3分24秒才投進勇士今天第1記三分球，也讓場邊球迷興奮地起立歡呼，柯瑞（Stephen Curry）隨後同樣飆進三分球，追成38比41。

勇士第3節靠著波特三分球命中，一度扳成平手；灰熊布魯克斯（Dillon Brooks）、瓊斯（Tyus Jones）、貝恩（Desmond Bane）隨後聯手將比分拉開，加上貝恩壓哨三分球，幫助灰熊帶著7分領先進入決勝節。

灰熊在瓊斯、傑克森（Jaren Jackson Jr.）火力串聯下，決勝節最多握有12分領先優勢，但勇士外線手感逐漸回溫，柯瑞在比賽前還剩3分25秒時率隊一度扳平戰局。

2隊陷入拉鋸戰，勇士隊波爾（Jordan Poole）先是把握2罰機會，追成1分差，柯瑞在比賽倒數1分鐘合計8罰全中及魏金斯（Andrew Wiggins）2罰中1奠定勝基，儘管灰熊靠著布魯克斯追回5分，勇士最終仍以3分差在主場收下關鍵一勝，系列賽以3比1搶先聽牌，2隊12日將再度交手。

勇士此役以柯瑞表現最佳，全場攻下32分，三分球14投4中，外加5籃板、8助攻；隊友魏金斯進帳17分、10籃板，繳出「雙十」成績。

根據ESPN Stats & Info統計，柯瑞此役達成一項重要成就，成為史上第1位在季後賽累計投進500記三分球的球員。

灰熊共5人得分雙位數，傑克森斬獲全隊最多的21分，瓊斯、安德森（Kyle Anderson）各得19分、17分。（編輯：戴光育）1110510