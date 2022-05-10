太陽勝場數破隊史紀錄 威廉斯獲年度最佳教練獎

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（中央社紐約9日綜合外電報導）率領鳳凰城太陽拿下本季全聯盟最佳64勝18敗戰績的總教練威廉斯（Monty Williams），今天獲頒美國職籃NBA年度最佳教練獎。

在美加體育記者一共100張的第1名選票中，威廉斯拿下81張，獲得458分高居第1。曼菲斯灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）獲得17張第1名選票，拿下270分排在第2。邁阿密熱火總教練史普斯塔（Erik Spoelstra）獲得1張第1名選票，得到72分位居第3。

唯一1張不是投給他們3人的第1名選票，是給了波士頓塞爾蒂克第1年掌兵符的總教練烏度卡（Ime Udoka），他最終於票選中排在第4。

50歲的威廉斯上季在這個獎項的競爭上排在第2，僅次於紐約尼克的總教練席柏杜（Tom Thibodeau）。

太陽本季坐上西區龍頭的位置，勝場數打破1992-93球季、2004-05球季62勝20敗的隊史最佳紀錄。太陽目前在季後賽次輪，與達拉斯獨行俠戰成2比2平手，系列賽第5戰於10日在太陽主場進行。

威廉斯擔任太陽總教練3個球季，一共獲得149勝78敗的成績，並率隊打進2021年總冠軍賽。他執教生涯目前一共獲得322勝299敗。

威廉斯是繼1988-89球季的費茲西蒙斯（Cotton Fitzsimmons）、2004-05球季的狄安東尼（Mike D'Antoni）後，太陽隊史第3位獲得年度最佳教練獎肯定的人。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110510