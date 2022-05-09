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鄭宗哲單場2安2盜 鄧愷威先發挨轟吞敗

2022/5/9 13:22
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（中央社記者謝靜雯台北9日電）旅美海盜隊小聯盟1A野手鄭宗哲今天先發出賽，4打數敲出2支安打，不僅手感佳，單場2盜壘、展現快腿；巨人隊小聯盟2A投手鄧愷威今天先發出賽挨轟、承擔敗投。

美國職棒小聯盟1A賽事匹茲堡海盜隊今天與紐約洋基隊交手，鄭宗哲先發打1棒、守游擊，鄭宗哲1局敲出二壘方向滾地球出局，3局選到四壞保送，連續兩次盜壘成功、上到三壘，但隊友沒能延續攻勢、沒有替球隊跑回分數。

鄭宗哲5局敲出左外野方向安打、盜壘失敗，7局吞下三振，8局敲出二壘打，今天總計4打數敲出2支安打，賽後打擊率2成57；海盜隊打線發揮，終場以6比5拿勝。

舊金山巨人隊小聯盟2A投手鄧愷威今天對克里夫蘭守護者隊先發，鄧愷威開賽就有狀況，單局被敲3支安打其中2支是長打，還有2次暴投，失掉2分。

鄧愷威2局先被敲出安打，2人出局後再被敲出安打失掉1分，隊友發生守備失誤、鄧愷威暴投，接著被敲出3分砲；鄧愷威3、4局都讓打者3上3下、沒有再掉分數。

鄧愷威今天總計用91球投4局，被敲7支安打包括1發全壘打，投出4次三振，失掉6分（3分責失分），球隊終場以1比9吞敗，鄧愷威吞下本季第3敗，賽後防禦率升至4.82。（編輯：李亨山）1110509

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