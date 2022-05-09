跨欄好手林詩亭訓練遇瓶頸 亞運延期鬆一口氣

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台師大跨欄好手林詩亭100公尺跨欄曾飆出13秒04成績，但近年來成績停滯，她9日坦言心態有點鬆懈；面對亞運延期，她認為是好事，還有時間做準備。中央社記者黃巧雯攝 111年5月9日

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（中央社記者黃巧雯桃園9日電）台師大跨欄好手林詩亭100公尺跨欄曾飆出13秒04成績，直逼紀政締造的紀錄，但近年未再推進成績，她今天坦言心態有點鬆懈；面對亞運延期，她認為是好事，還有時間做準備。

111年全國大專校院運動會在國立體大舉行，林詩亭今天公開女生組100公尺跨欄決賽以13秒61銀恨，而台灣體大林曉慧以13秒58摘金，改寫個人最佳紀錄。

近期本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，林詩亭也受到影響，她表示，4月幾乎整個月都無法正常訓練，只能待在防疫旅館，這次主要藉由全大運以賽代訓，調整狀況。

林詩亭109年全大運100公尺跨欄曾飆出13秒04，推進所保持歷年第2傑紀錄，直逼「飛躍羚羊」紀政保有的12秒93全國紀錄，但近2年成績停滯，林詩亭坦言，訓練遇到撞牆期，「就是覺得好像一直突破（紀政）不了，導致後面覺得有點累」。

林詩亭認為，自己心態有點鬆懈，導致這2年成績起伏大，也影響自信心。

談到世大運和杭州亞運延期，林詩亭反而鬆口氣，讓她有更多時間可以準備，接下來將修正比賽缺失，明年將針對國際賽與全運會等賽事進行準備。（編輯：張雅淨）1110509