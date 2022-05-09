從貪玩到自律 林曉慧全大運百欄摘首金

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111年全國大專校院運動會在國立體大舉行，台灣體大跨欄好手林曉慧（左2）9日在公開女生組100公尺跨欄決賽以13秒58摘下全大運生涯首金。中央社記者黃巧雯攝 111年5月9日

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（中央社記者黃巧雯桃園9日電）台灣體大跨欄好手林曉慧大一貪玩，大二想要振作時，卻發現找不回昔日身手，她重新調整心態，主動早起訓練，今天全大運女子100公尺跨欄決賽以13秒58摘下全大運生涯首金。

111年全國大專校院運動會在國立體大舉行，台灣體大林曉慧今天在公開女生組100公尺跨欄決賽以13秒58擊敗代表台師大的林詩亭13秒61，不但締造生涯成績，個人生涯全大運首面金牌也到手。

林曉慧在108年全大運曾飆出13秒60，但後來成績停滯不前，她坦言，升上大學後，變得比較貪玩，疏於練習，「大二開始想要慢慢認真，但狀況一直起不來 ，看到林詩亭、謝喜恩一個個崛起，覺得怎麼瞬間被拉得很遠，就更沒有目標」。

升上大四後，林曉慧轉變心態，變得更穩重和自律，體重也從60公斤減至56公斤，她說：「瘦下來就跑得還不錯，成績慢慢有回來。」

林曉慧改正過去總是睡到自然醒習慣，主動增加早上訓練，她透露，主要為了成績著想，「想拚最後一年，不要留下遺憾」。

面對近幾年成績起伏，林曉慧這次全大運訂定目標，希望突破個人最佳成績，並瞄準金牌，結果如她所願，能打敗林詩亭，也讓她相當訝異。

全大運首金也讓林曉慧更有自信，她表示，接下來將先拚杭州亞運達標，希望能超越林詩亭、謝喜恩的成績。（編輯：唐聲揚）1110509