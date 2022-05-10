T1聯盟5/18復賽 季後賽、總冠軍賽縮水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北10日電）本土疫情升溫，台灣職籃T1聯盟例行賽一度喊卡，今天確定將按照計畫在5月18日重啟，但季後賽、總冠軍賽縮水，分別改為3戰2勝制、5戰3勝制，總冠軍最快6月4日誕生。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，T1聯盟5日緊急宣布賽事暫停，聯盟隨即多次召集6隊討論後續計畫。

T1聯盟今天發布新聞稿宣布，為減低染疫風險，將升級防疫規格，分兩道程序，除了由球團提供賽事開打前48小時內快篩證明外，聯盟也會要求球團賽前提早3小時到場，所有球員接受聯盟快篩檢查。

若有球員快篩呈現陽性反應，T1聯盟將要求該球員即刻離開場館，並按照衛福部疾管署（CDC）最新防疫規範進行後續處置，其餘快篩陰性反應球員符合聯盟登錄規範（外籍球員至多登錄3人、第3類規範球員至多登錄1人）達8名，比賽將正常開打。

T1聯盟表示，將按照原計畫在5月18日重啟賽事，但後續也將濃縮賽程，期望球季能在最短時間順利完賽。

其中，5月18日至20日，將以3天時間密集打完剩餘5場例行賽，確定各隊例行賽最終排名；隨即在5月22、23日進行季後挑戰賽，由例行賽第5名球隊挑戰例行賽第4名球隊，爭取最後一席季後賽資格，比賽採3戰2勝制，第4名球隊未戰先帶1勝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

T1聯盟指出，季後賽將從5戰3勝制調整為3戰2勝制，由例行賽第1名球隊對戰季後挑戰賽勝出球隊、例行賽第2名球隊對戰例行賽第3名球隊，例行賽排名在前球隊享有主場優勢，比賽從5月24日開打，最晚打到5月29日。

總冠軍賽也將同步縮減，從7戰4勝制調整為5戰3勝制，例行賽排名在前球隊獲得主場優勢，主、客場分配為2-2-1，比賽將從5月31日開打，聯盟元年總冠軍最快6月4日誕生，最晚6月8日出爐。（編輯：張雅淨）1110510