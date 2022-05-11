林子偉出傷兵名單到3A出賽 陳聖平敲雙安選保送

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北11日電）美職大都會隊旅美好手林子偉今天被移出傷兵名單，並到3A出賽，總計3打數沒有安打，不過選到1次保送；響尾蛇隊1A的陳聖平則是3度上壘，敲出2支安打、選到1次保送。

林子偉今年球季加盟紐約大都會隊，再度獲得旅美機會，球季剛開始被分配到1A層級，出賽2場，6打數敲出1支安打，打擊率1成67。不過林子偉在4月27日因為腿部拉傷被放入傷兵名單，直到今天被球隊移出傷兵名單，且升上3A的Syracuse Mets隊。

大都會隊3A今天對上洋基隊3A的賽事，林子偉先發打第1棒、擔任游擊手，1局上遭到三振，3局上擊出二壘滾地球出局，6局上擊出投手方向滾地球出局；不過8局上選到保送上壘，並利用投手暴投攻占二壘。總計林子偉3打數沒有敲出安打，選到1次保送。

小聯盟1A層級的賽事，響尾蛇隊的陳聖平今天先發擔任開路先鋒、指定打擊，1局下就敲出安打上壘，2局下遭到三振；4局下滿壘時，敲出安打送回2分；6局下一壘有人時，選到保送上壘，並靠著隊友安打跑回本壘；8局下擊出右外野飛球出局。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

總計陳聖平4打數敲出2支安打，選到1次保送，包辦2分打點、1得分，目前打擊率2成47。不過最終響尾蛇隊1A以9比11不敵洛磯隊1A。

另外，海盜隊1A的鄭宗哲今天先發打第3棒、擔任游擊手，4打數敲出1支安打，吞下2次三振，目前打擊率2成57。費城人隊1A的李灝宇也先發打第3棒、擔任二壘手，同樣也是4打數敲1支安打，不過送回1分打點，目前打擊率2成93。（編輯：張芷瑄）1110511