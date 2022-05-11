王溢正優質先發桃猿5連勝 味全龍復賽首日落敗

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中職樂天桃猿隊11日在主場的例行賽事，把握8局下味全龍隊牛棚崩盤一口氣攻下9分大局，加上投手王溢正6局優質先發，終場以10比1奪得5連勝，選手賽後在場中致意慶祝。中央社記者張新偉攝 111年5月11日

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（中央社記者楊啟芳、張新偉桃園11日電）之前受疫情影響的中職味全龍隊今天復賽，與樂天桃猿持續拉鋸，直到8局下桃猿趁味全龍牛棚崩盤攻9分大局，加上王溢正6局優質先發，終場以10比1擊退味全龍，奪5連勝。

味全龍在4月27日出現6名隊職員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，雖然照常打了2場賽事，不過之後確診人數持續擴大，超出聯盟停賽標準（14人以上），累計19人確診，從5月1日開始延了6場賽事，直到今天已達到復賽標準，作客桃園棒球場與樂天桃猿交手，並拉了14名二軍選手支援，包括李展毅、曾傳昇等人。

桃猿的梁家榮在2局下敲出安打後，林承飛再敲出深遠二壘安打，送回1分；5局上2出局後，味全龍的曾傳昇選到保送，隨後成功盜上二壘，且捕手發生傳球失誤攻占三壘，接著吳東融敲出安打得1分，雙方形成1比1平手。

桃猿在8局下趁著味全龍後援投手群不穩發動攻勢，成晉遭觸身球保送後，陳俊秀敲出安打，朱育賢再遭觸身球形成滿壘，接著出現2次保送擠回2分，張閔勛再敲1打點安打，之後再度滿壘時，陳晨威、林立、陳俊秀、郭永維都敲安打，單局攻下9分，終場桃猿以10比1奪勝。

桃猿隊此戰推出王溢正先發，他用87球投6局，被敲5支安打，出現1次保送，送出7次三振，失1分但不是責失分，演出優質先發，獲選為單場MVP，不過最後無關勝敗，勝投由王躍霖拿下。近2年王溢正先發、後援2頭跑，不過今年明顯更穩定，共有2場先發、4場後援，目前防禦率0.92。

賽後桃猿總教練曾豪駒受訪時表示，王溢正今年狀況的確維持得不錯，好球率、控球能力都比去年還要好，希望繼續維持下去。王溢正坦言，「現在沒有辦法像以往隨心所欲，我想要投到哪個位置就投到哪裡，而且現在都1、2個星期才出賽1次，今天這樣算是滿意的。」（編輯：張雅淨）1110511

中職味全龍隊11日復賽首日作客樂天桃園球場，與樂天桃猿隊交手，8局下味全牛棚崩盤被攻9分，終場以1比10落敗。圖為龍隊吳東融（左）在二壘前被樂天游擊手林承飛（中）封殺。中央社記者張新偉攝 111年5月11日

中華職棒樂天桃猿隊林承飛11日在主場出賽迎戰味全龍隊，2局下敲出二壘安打，打下1分打點，幫助球隊先馳得點。中央社記者張新偉攝 111年5月11日

中華職棒樂天桃猿隊11日在樂天桃園球場以10比1擊敗味全龍隊，桃猿派出投手王溢正先發登板，主投6局送出7次三振，失1分，賽後獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝 111年5月11日

中華職棒樂天桃猿隊11日在樂天桃園球場迎戰味全龍隊，桃猿梁家榮（右）3打數敲出1支安打，獲得兩次四壞保送，打下1分打點、跑回兩分，幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 111年5月11日

中華職棒樂天桃猿隊11日在樂天桃園球場以10比1擊敗總算復賽的味全龍隊，桃猿先發投手王溢正（前左3）獲選單場MVP，賽後與啦啦隊樂天女孩跳舞慶祝。中央社記者張新偉攝 111年5月11日