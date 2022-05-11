王溢正優質先發桃猿5連勝 味全龍復賽首日落敗
（中央社記者楊啟芳、張新偉桃園11日電）之前受疫情影響的中職味全龍隊今天復賽，與樂天桃猿持續拉鋸，直到8局下桃猿趁味全龍牛棚崩盤攻9分大局，加上王溢正6局優質先發，終場以10比1擊退味全龍，奪5連勝。
味全龍在4月27日出現6名隊職員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，雖然照常打了2場賽事，不過之後確診人數持續擴大，超出聯盟停賽標準（14人以上），累計19人確診，從5月1日開始延了6場賽事，直到今天已達到復賽標準，作客桃園棒球場與樂天桃猿交手，並拉了14名二軍選手支援，包括李展毅、曾傳昇等人。
桃猿的梁家榮在2局下敲出安打後，林承飛再敲出深遠二壘安打，送回1分；5局上2出局後，味全龍的曾傳昇選到保送，隨後成功盜上二壘，且捕手發生傳球失誤攻占三壘，接著吳東融敲出安打得1分，雙方形成1比1平手。
桃猿在8局下趁著味全龍後援投手群不穩發動攻勢，成晉遭觸身球保送後，陳俊秀敲出安打，朱育賢再遭觸身球形成滿壘，接著出現2次保送擠回2分，張閔勛再敲1打點安打，之後再度滿壘時，陳晨威、林立、陳俊秀、郭永維都敲安打，單局攻下9分，終場桃猿以10比1奪勝。
桃猿隊此戰推出王溢正先發，他用87球投6局，被敲5支安打，出現1次保送，送出7次三振，失1分但不是責失分，演出優質先發，獲選為單場MVP，不過最後無關勝敗，勝投由王躍霖拿下。近2年王溢正先發、後援2頭跑，不過今年明顯更穩定，共有2場先發、4場後援，目前防禦率0.92。
賽後桃猿總教練曾豪駒受訪時表示，王溢正今年狀況的確維持得不錯，好球率、控球能力都比去年還要好，希望繼續維持下去。王溢正坦言，「現在沒有辦法像以往隨心所欲，我想要投到哪個位置就投到哪裡，而且現在都1、2個星期才出賽1次，今天這樣算是滿意的。」（編輯：張雅淨）1110511
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